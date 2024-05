Zacznijmy jednak od początku, a więc od liczby transakcji BLIKIEM, dokonanych w każdym kanale płatności.

W I kwartale 2024 roku było ich aż 518 mln, co było wzrostem w porównaniu z tym samym okresem 2023 roku na poziomie 39%.

Nadal najpopularniejszym kanałem płatności jest e-commerce, ale traci on systematycznie na rzecz płatności P2P na numer telefonu, które to stanowią już co czwartą płatność.

Monika Król, wiceprezeska Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA:

Obserwowany z kwartału na kwartał wzrost liczby transakcji nie tylko potwierdza zaufanie konsumentów do BLIKA, ale także świadczy o ich rosnącej gotowości do korzystania z nowoczesnych rozwiązań finansowych. BLIK od początku był projektowany jako wszechstronna i łatwo dostępna metoda płatności, z której użytkownicy mogą korzystać niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku czy poziomu zaawansowania technologicznego.

Liczba transakcji w najpopularniejszym kanale e-commerce, urosła rok do roku o 28% do poziomu niemal 265 mln.

Jednak przelewy P2P rosną już szybciej, bo o ponad 50% rocznie. W I kwartale było ich łącznie 132 mln, a więc już tylko o połowę mniej niż płatności za zakupy internetowe.

Co z terminalami płatniczymi? Tutaj mamy nieco mniejsze wzrosty, ale za to dynamicznie rośnie liczba płatności zbliżeniowych BLIKIEM, które stanowią już około 37% wszystkich transakcji w tym kanale. Warto tu zaznaczyć, iż już niemal 3 mln klientów polskich banków aktywowało je w aplikacjach mobilnych.

Zaskakująco niewielkie wzrosty są po stronie transakcji w bankomatach, które to można nazwać co najwyżej stabilnym wzrostem. Zaskakujące, bo to najwygodniejsza i najbezpieczniejsza forma wypłaty gotówki, no ale tu może zachodzić kwestia odchodzenia od gotówki.

Podobnie przy wartości transakcji w każdym z kanałów, najmniejsze wzrosty są przy bankomatach, a największe przy płatnościach P2P. To być może wynika z tego, iż już wiele sklepów czy usługodawców korzysta z tej formy przyjmowania płatności. Osobiście często słyszę taką formułkę - gotówka: tak, karta płatnicza: nie, ale można BLIKIEM.

Tu dochodzimy już do tytułowej liczby użytkowników BLIKA. Od 2020 roku przybywa niemal dokładnie 3 mln nowych aktywnych użytkowników rok do roku. Za aktywnego użytkownika przyjmuje się osobę, która przynajmniej raz w miesiącu dokonuje płatności BLIKIEM w każdym z kanałów. Wliczają się tu też klienci, którzy korzystają wyłącznie z przelewów P2P.

Monika Król:

Nasze ambitne plany obejmują jednak nie tylko Polskę, ale również rynek słowacki i rumuński, gdzie kontynuujemy prace nad wprowadzeniem możliwości BLIKA. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przedstawić kolejne rezultaty podjętych działań.

Co dalej z BLIKIEM? W swoim komunikacie PSP zaznacza, iż w tym roku planowane są prace nad rozszerzeniem funkcji BLIKA, a w szczególności usługi BLIK Płacę Później, która to w nadchodzących miesiącach ma zostać udostępniona dla całego rynku e-commerce. Ponadto PSP zamierza również w tym roku wprowadzić płatności BLIK na rynek słowacki i rumuński.

Źródło: PSP, operator płatności mobilnych BLIK

Stock Image from Depositphotos.