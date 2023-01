Apple powielało najgorsze praktyki Google. I dostało 8 milionów kary

W dyskusji na temat prywatności w internecie zawsze pojawia się bardzo specyficzny dualizm. Z jednej strony mamy Google, czyli firmę która żyje ze zbierania danych, która dziesiątki (jeżeli nie setki) razy była przyłapywana i karana za to, że przetwarza dane użytkowników bez ich wiedzy i zgody. Jako kontrast do tego było zazwyczaj pokazywane Apple, które w wielu miejscach głosiło swoje zdanie na temat ochrony prywatności użytkowników. Rzeczywistość jest jednak zgoła inna i mit o tym, że firma z Cupertino faktycznie dba o prywatność swoich klientów zaczyna rozpadać się jak domek z kart.

Apple ukarane przez francuskiego regulatora za zbieranie danych

Jak donosi PhoneArena, francuska komisja ds. Informacji i wolności (CNIL) właśnie ukarała Apple karą 8 milionów euro za zbieranie danych klientów odwiedzających App Store w celu późniejszego wyświetlania im reklam. Sprawa ma dotyczyć wersji iOS 14.6. Dlaczego akurat tej? W niej bowiem Apple owszem oferowało możliwość wyłączenia śledzenia, natomiast funkcja ta była zagrzebana pod toną ustawień i przeciętny użytkownik najpewniej nawet nie wiedział o jej istnieniu, co w oczach regulatora oznacza, że nie mógł wyrazić zgody na proces śledzenia.

Od tamtego czasu Apple zmieniło swój sposób informowania użytkowników o procesie zbierania danych, jednak jednocześnie uważa, że z poprzednim systemem nie było nic złego i od decyzji będzie się odwoływać. Jednak uważam, że jeżeli Google jest nieustannie wywoływane do tablicy za takie właśnie praktyki, nie ma powodów, by Apple z tego tytułu miało mieć taryfę ulgową. Ba, nie jest to pierwsza sytuacja w ostatnim czasie, w której firma z Cupertino jest przyłapywana na zbieraniu danych użytkowników. Nie tak dawno dwójka programistów zobaczyła, ile tak naprawdę danych o użytkownikach zbiera App Store.

Wychodzi na to, że Apple i Google nie są aż tak bardzo różne, jeżeli chodzi o poszanowanie danych.

