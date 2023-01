Chcesz wymienić baterię w iPhone'ie? Uważaj, wkrótce będzie drożej

0

Stało się to, co miało się stać. Rosnące na całym świecie ceny dziwnym trafem omijały właśnie nowe baterie montowane do używanych telefonów Apple: tak będzie jednak tylko do marca. Ponadto, wzrosną ceny akumulatorów także do iPadów oraz komputerów Macbook. Skąd to wiemy? Apple zaktualizowało "cenówkę" na swoich stronach dotyczących napraw.