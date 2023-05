ChatGPT w ostatnich miesiącach skradł serca wszystkich - od użytkowników, po redaktorów serwisów technologicznych, którzy piszą o nowościach, zmianach i funkcjach oferowanych przez czatboty - i to różnych firm. Nie da się jednak ukryć, że to właśnie ChatGPT jest najpopularniejszym tego typu narzędziem. I właśnie trafiło ono do nowych odbiorców - użytkowników iPhone'ów, którzy z zasobów bota mogą korzystać za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej w App Store.

ChatGPT w aplikacji na iOS. Co oferuje?

Aplikacja ChatGPT na iOS jest bezpłatna i oferuje synchronizację i historię rozmów na różnych urządzeniach. Integruje również Whisper - opracowany przez OpenAI kod źródłowy, umożliwiający m.in. wprowadzanie komend głosowych. W aplikacji nie brakuje jednak rozwiązań dla osób chcących płacić za dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji. Subskrybenci ChatGPT Plus otrzymują m.in. dostęp do możliwości GPT-4, wczesny dostęp do nowych funkcji i szybszy czas reakcji.

Chat GPT na iOS to:

Natychmiastowe odpowiedzi: Uzyskaj precyzyjne informacje bez konieczności przeglądania reklam lub wielu wyników.

Uzyskaj precyzyjne informacje bez konieczności przeglądania reklam lub wielu wyników. Dostosowane porady: Szukaj wskazówek dotyczących gotowania, planów podróży lub tworzenia przemyślanych wiadomości.

Szukaj wskazówek dotyczących gotowania, planów podróży lub tworzenia przemyślanych wiadomości. Kreatywna inspiracja: Generuj pomysły na prezenty, szkice prezentacji lub napisz idealny wiersz.

Generuj pomysły na prezenty, szkice prezentacji lub napisz idealny wiersz. Profesjonalny wkład: Zwiększ produktywność dzięki opiniom na temat pomysłów, podsumowaniom notatek i pomocy technicznej.

Zwiększ produktywność dzięki opiniom na temat pomysłów, podsumowaniom notatek i pomocy technicznej. Możliwości nauki: Poznawaj nowe języki, historię współczesną i nie tylko we własnym tempie.

ChatGPT Plus oferujący bezproblemowy dostęp do czata, nawet w godzinach szczytu, szybsze czasy odpowiedzi oraz priorytetowy dostęp do nowych funkcji i ulepszeń w aplikacji na iOS kosztuje 99,99 zł miesięcznie.

ChatGPT z oficjalną aplikacją na iOS. Kiedy w Polsce?

Wraz z udostępnieniem oficjalnej aplikacji ChatGPT na iOS pojawił się pewien problem. Jest ona dostępna wyłącznie w... Stanach Zjednoczonych. Jeśli posiadacie konto Apple na ten właśnie kraj, to możecie ją bez problemów pobrać z App Store. Mając polskie konto, będziecie musieli zmienić region w ustawieniach konta App Store. Szybciej jednak będzie założenie dodatkowego konta - pod warunkiem, że chcecie skorzystać z ChatGPT już teraz. Przedstawiciele OpenAI zapewniają, że aplikacja pojawi się też w innych regionach, choć na ten moment nie podaje żadnych szczegółów związanych z kalendarzem wydawniczym orz przyczynami opóźnienia - być może są one związane z obawami o prywatność użytkowników, lub OpenAI nie jest gotowe na napływ ogromnej bazy nowych użytkowników ChatGPT w wersji mobilnej. Warto jednak uzbroić się w cierpliwość. Gdy tylko aplikacja pojawi się w polskim App Store, z pewnością o tym poinformujemy.

ChatGPT od OpenAI już na iOS. Co z Androidem?

Udostępnienie oficjalnej aplikacji ChatGPT od OpenAI na urządzeniach z iOS to dopiero początek. Choć jest ona dopiero dostępna wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, przedstawiciele firmy zapewniają, że prace nad udostępnieniem jej na innych rynkach trwają. Podobnie jak prace nad wersję dla urządzeń z Androidem. Ta powstaje, jednak nie ma żadnych szczegółów z nią związanych. Nie wiemy więc kiedy pojawi się w sklepie Google Play - gdy tylko tak się stanie, poinformujemy o tym.