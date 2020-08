Apple CarPlay – co to jest, jak działa i w jakich samochodach można korzystać z tej funkcji

Jakie funkcje oferuje Apple CarPlay?

Apple CarPlay przede wszystkim wspiera kierowcę w kluczowych aspektach dla każdego kierowcy: nawigacja i muzyka. Jednak jego możliwości nie kończą się na tym. CarPlay jest również wyposażony w aplikacje do obsługi naszego kalendarza, wiadomości, no i nie zapominajmy o Siri dzięki której możemy sterować poszczególnymi funkcjami za pomocą komend głosowych.

Co do możliwości samej Siri to oferuje ona dokładnie to co znamy z naszych smartfonów. Możemy prosić o wskazówki, uruchomić nawigację, odtworzyć coś lub poprosić o odczytanie nam wiadomości. Co najważniejsze za kierownicą, możemy też podyktować wiadomość. Jeśli Siri czy asystent Google mają mieć gdzieś sens to właśnie za kierownicą podczas jazdy autem. Należy tu jednak nadmienić, że cała komunikacja z Siri odbywać się może jedynie w języku angielskim.

Siła całego systemu leży we wspomnianych już aplikacjach. Oczywiście sercem, póki co są podstawowe aplikacje jakie znajdziemy na naszym telefonie, takie jak Mapy, Wiadomości, Muzyka czy Kalendarz. Ja na przykład najczęściej korzystam z Apple Podcast. Jednak należy zaznaczyć, że Apple rozszerzyło możliwości łączenia apek innych producentów z ich systemem. Efekt? Większa różnorodność.

Dla przykładu do nawigowania z wykorzystaniem Apple CarPlay używam po prostu Google Maps, a nie map od giganta z Cupertino. W aucie możemy korzystać nawet z produktów takich jak Audible, Spotify czy (tu się lekko zdziwiłem) Facebook Messenger.

Dodatkowo fajnym bajerem jest fakt, że przy pierwszym połączeniu system podpowiada nam jakie aplikacje chcemy/musimy doinstalować na naszym telefonie. Sam proces parowania jest dziecinnie prosty (brawo Apple!)

Apple CarPlay vs Android Auto

Rok po przedstawieniu przez Apple systemu CarPlay na świecie pojawił się system Android Auto. Konkurencja w zakresie nowoczesnych systemów multimedialnych doskonale integrujących nasz smartfon z autem. Jednak co wybrać? Co jest dla nas lepsze? Poniżej znajdziecie kilka najważniejszych różnica.

Apple CarPlay Android Auto Działa tylko z urządzeniami Apple od iPhone 5 Działa tylko z urządzeniami z systemem Android od wersji 5.0. Google rekomenduje, aby smartfon miał na pokładzie Android 6.0 Nie wymaga dodatkowego oprogramowania. CarPlay jest częscią iOS Do poprawnej integracji wymaga ściągnięcia i zainstalowania dodatkowej aplikacji na naszym smartfonie Obsługa komend głosowych: Siri w języku angielskim Obsługa komend głosowych: Google Assistant w języku polskim

Analizując różnice między oboma systemami łatwo zauważyć, że są one niemal bliźniacze. Ciężko tu mówić o wadach i zaletach, ponieważ często nie mamy wyboru co do tego z której platformy skorzystamy za sprawą kompatybilności. Jeśli korzystasz ze smartfona Apple, interesuje Cię CarPlay. Jeśli masz na pokładzie zielonego robocika to idziesz w Android Auto.

