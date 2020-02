11

Polska platforma Lecton do podcastów należąca do Audioteki to nie tylko aplikacje dla iOS-a i Androida, ale także własne oryginalne treści. Sama aplikacja natomiast posiada w swoim zbiorze sporo polskich i zagranicznych podcastów, lecz nie jest to oferta na miarę tego co jest w Apple Podcasty czy innych usługach. Odtwarzacz wspiera Chromecasta i AirPlay, pozwala na stosowanie drzemki i zmiany prędkości odtwarzania.

Groove Podcast

Kiedy Windows 10 trafi na urządzenia mobilne najlepszym wyborem będzie jednak Groove Podcast – aplikacja, która już dziś dostępna jest na komputerach z Windows 10. Jest, krótko mówiąc, fantastyczna. Zupełnie za darmo dostaniemy fajne narzędzie posiadające wszystkie funkcje i opcje, które potrzebne są do komfortowego słuchania podcastów. Na desktopie można również sięgnąć po wspominane na początku iTunes, które mimo wszystko polecę.

Tego słucham

Lista podcastów, których słucham jest dość obszerna. Z kilkoma z nich staram się być na bieżąco jak tylko mogę, inne zaś odsłuchuję tylko, gdy poruszony zostanie interesujący mnie temat. Z polskich podcastów warto wymienić Fakty RMF FM publikowane z dużą częstotliwością – dzięki temu w kilka minut można odsłuchać najważniejszych informacji. Raport o Stanie Świata już nie nadaje, ale udana to produkcja radiowej Trójki. Filmowy podcast Małe Filmidło, paranormalne i inne intrygujące zdarzenia oraz ZvZ szczerze komentujący naszą codzienność. Polskie Detroit już nie nadaje tak często jak kiedyś, ale biblioteka odcinków jest na tyle bogata, że warto do odsłuchać archiwalne wydania.

Jeśli chodzi o anglojęzyczne podcasty, to tutaj moja lista zawiera sporo więcej pozycji. Pośród nich są produkcje informacyjne, technologiczne oraz słuchowiska. Z pierwszej kategorii wymienię z pewnością NBC Nighlty News, StartTalk Radio oraz RunningMate. Pośród technologicznych podcastów podam takie tytuły jak: The Vergecast, Re/Code Replay oraz Re/Code Decode, Ctrl Walt Delete, Polygon Longform. Najciekawszą kategorią są słuchowiska. Tutaj prym wiodą Strangers, Limetown(!), The American Life, Serial, Criminal, Detective. Nie są to oczywiście wszystkie podcasty z mojej listy, nie wszystkie udaje mi się na bieżąco odsłuchiwać, ale robię co mogę;)

Wkrótce przyjrzymy się polskim podcastom i słuchowiskom.

Jeśli słuchacie podcastu/podcastów to podzielcie się swoimi ulubionymi produkcjami oraz aplikacjami w komentarzach.

Główne zdjęcie: Patrick Breitenbach (Flickr).

Wpis aktualizowany.