Mapy i odtwarzacz audio na jednym ekranie

W Apple Car Play od wersji iOS 13 dostępny jest zmieniony i rozbudowany ekran główny. Do tej pory tylko w połączeniu z mapami od Apple dawał dostęp na jednym ekranie do dodatkowych funkcji, związanych na przykład z odtwarzaniem muzyki. Teraz te same możliwości będziemy mieć w połączeniu z mapami Google dostępnymi na iOS. Apple dodało taką możliwość w iOS 13.4 i Google skrzętnie z tego skorzystało. Najnowsza aktualizacja aplikacji wprowadza obsługę funkcji „dashboard”, która pozwala wyświetlać jednocześnie mapę, wskazówki dojazdu oraz interfejs naszej aplikacji muzycznej. Może to być Spotify, Muzyka od Apple albo np. odtwarzacz audiobooków. Wcześniej aby dokonać zmiany utworu konieczne było przełączenie się na daną aplikację.