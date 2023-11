Nawet 880 zł od Apple. Poznajcie ofertę Black Friday/Cyber Monday

Już w przyszłym tygodniu wielkie święto wyprzedaży. Black Friday to chyba jeden z najbardziej szalonych okresów, w których sklepy starają się nam wmówić, że zaproponowane przez nie promocje nigdy nie był tak dobre. W tym roku trudno będzie wprowadzać klientów w błąd - głównie ze względu na przepisy wynikające z dyrektywy Omnibus, która obowiązuje od tego roku. Wiele firm już teraz przygotowuje się do tego wydarzenia prezentując ofertę, która wystartuje w piątek 24 listopada - to wtedy przypada tegoroczny Black Friday.

Jedną z firm, która już teraz podgrzewa atmosferę i zaprasza do zakupów w ramach Dni Okazji na Black Friday i Cyber Monday jest Apple, które w tym roku wraca z kartami podarunkowymi za zakupy iPhone'ów, komputerów Mac, iPadów i akcesoriów - nie tylko z logo nadgryzionego jabłka.

Black Friday w Apple. Szczegóły oferty

Jakie produkty obejmuje promocja na Black Friday i Cyber Monday? Listę wszystkich sprzętów i akcesoriów Apple (oraz akcesoriów Beats) znajdziecie poniżej:

Kwalifikujące się Produkty Produkt Promocyjny iPhone 14 Karta Apple Gift Card o wartości 330 zł iPhone 13 Karta Apple Gift Card o wartości 220 zł iPhone SE Karta Apple Gift Card o wartości 110 zł iPad Pro Karta Apple Gift Card o wartości 440 zł iPad Air Karta Apple Gift Card o wartości 330 zł iPad mini, iPad (10. generacji) Karta Apple Gift Card o wartości 220 zł 15-calowy MacBook Air z czipem M2 Karta Apple Gift Card o wartości 880 zł 13-calowy MacBook Air z czipem M2 Karta Apple Gift Card o wartości 770 zł 13-calowy MacBook Air z czipem M1 Karta Apple Gift Card o wartości 660 zł Mac mini Karta Apple Gift Card o wartości 440 zł Apple Watch Series 9, Apple Watch SE Karta Apple Gift Card o wartości 220 zł AirPods (2. i 3. generacji) Karta Apple Gift Card o wartości 110 zł AirPods Pro (2. generacji) Karta Apple Gift Card o wartości 220 zł AirPods Max Karta Apple Gift Card o wartości 330 zł Flex Karta Apple Gift Card o wartości 110 zł Studio Pro, Solo3 Wireless, Powerbeats Pro, Fit Pro, Studio Buds, Studio Buds+ Karta Apple Gift Card o wartości 220 zł Apple TV 4K Karta Apple Gift Card o wartości 110 zł Apple Pencil (2. generacji Karta Apple Gift Card o wartości 110 zł Smart Keyboard Folio - do iPada Air i iPada Pro Karta Apple Gift Card o wartości 110 zł Magic Keyboard - do iPada Air i iPada Pro Karta Apple Gift Card o wartości 220 zł Magic Keyboard Folio - iPad (10. generacji) Karta Apple Gift Card o wartości 220 zł

Więcej informacji, w tym regulamin akcji znajdziecie na stronach Apple - Dni Okazji na Black Friday i Cyber Monday.

Black Friday i Cyber Monday w Apple. Kiedy startuje promocja?

A kiedy będzie można skorzystać z promocji? Akcja Black Friday/Cyber Monday trwa od 24 listopada 2023 r. do 27 listopada 2023 r. Oferta jest ważna pod warunkiem dostępności produktów i do wyczerpania zapasów. Przy kwalifikujących się zakupach może zostać przyznany upust od ceny kwalifikującego się produktu równy wartości przysługującej karty upominkowej Apple Gift Card. Opłata za wszystkie produkty zostanie naliczona podczas finalizacji zakupu, uwzględniając przy tym przysługującą kartę Apple Gift Card. Oferty tej nie można łączyć z planem zakupów pracowniczych Apple ani ze specjalnymi ofertami cenowymi dla sektora edukacji i z ofertami lojalnościowymi dla przedsiębiorców.