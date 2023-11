Windows 11 na iPadach i... gdzie sobie zamarzysz. Microsoft właśnie to umożliwił

Można się spierać czy Windows jest dobrym systemem czy nie. Ale z pewnością trudno dyskutować z tym, że jest on najpopularniejszym systemem desktopowym na świecie, z którego codziennie korzystają miliony użytkowników na całym świecie. To właśnie na Windowsie czeka na nas cały zestaw gier i aplikacji, bo większość twórców... najzwyczajniej w świecie nie może sobie pozwolić na to, by ich tam zabrakło.

Jak jednak wiadomo: nie na każdym urządzeniu zainstalujemy Windowsa. Są MacBooki, są Chromebooki, są też wszelkiej maści urządzenia z Androidem którym taka opcja najzwyczajniej w świecie by się przydała. Bo może nie potrzebują Windowsa i jego aplikacji na co dzień, ale raz na jakiś czas mają potrzebę by po nie sięgnąć. I to właśnie dla nich Microsoft właśnie przygotowuje nową aplikację, której wersja beta została właśnie udostępniona. Jak działa i co oferuje już dziś?

Windows App — aplikacja od Microsoftu, pozwalająca... streamować Windowsa

Gracze coraz mocniej przyzwyczajają się do streamingu. Na rynku jest coraz więcej usług, które pozwalają na rozgrywkę w chmurze gdziekolwiek jesteśmy. W przypadku oprogramowania to jednak wciąż niezbadany teren, który dopiero raczkuje. Ale Microsoft w swojej aplikacji Windowsa pozwala na zdalny dostęp do ich systemu w chmurze, do którego dostęp będziemy mieć bezpośrednio w przeglądarce internetowej. To znaczy, że tak naprawdę niebawem będziemy mogli skorzystać z Windowsa... niemalże wszędzie. Na iPhone, na iPadzie, na Chromebooku czy komputerze Apple.

Windows App to brama do Azure Virtual Desktop, Windows 365, Microsoft Dev Box, Remote Desktop Services i komputerów zdalnych, bezpiecznie łącząca Cię z urządzeniami i aplikacjami Windows.

Aplikacji Windows można używać na wielu różnych typach urządzeń na różnych platformach i w różnych obudowach, takich jak komputery stacjonarne i laptopy, tablety, smartfony oraz za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Korzystając z przeglądarki internetowej na komputerze stacjonarnym lub laptopie, można łączyć się bez konieczności pobierania i instalowania jakiegokolwiek oprogramowania.

Na ten moment aplikacja wciąż jest jeszcze w wersji beta. To nadal jedna z pozycji z programu PREVIEW i trzeba liczyć się z szeregiem ograniczeń. Między innymi z tym, że dostępna jest ona wyłącznie dla kont szkolnych i biznesowych. Ale prawdopodobnie można spodziewać się zmian w temacie w przyszłości.

Na co pozwala i co oferuje aplikacja Windows?

Microsoft na stronie pomocy poświęconej Windows app informuje, że pozwala ona na dostęp do Windowsa z całego szeregu rozmaitych urządzeń. Firma zapewnia też, ze bez problemu można tam przełączać się między kontami, a ponadto już w obecnej wersji Windows App oferuje:

Obsługę wielu monitorów;

Wsparcie dla niestandardowych rozdzielczości;

Wsparcie dla dynamicznych rozdzielczości wyświetlania i skalowania;

Przekierowanie urządzeń, takich jak kamery internetowe, urządzenia audio, pamięci masowe i drukarki;

Optymalizacje Microsoft Teams.

Jak zatem widać — już w tej wczesnej wersji Microsoft pomyślał o całym szeregu opcji, by można było komfortowo korzystać z Windowsa na całym szeregu urządzeń. Jak to z usługami chmurowymi bywa, trzeba liczyć się z koniecznością posiadania sprawnego połączenia z siecią. Ale sam fakt, że z każdego urządzenia możemy korzystać z jednego komputera z Windowsem czyni z niej wyjątkowo kuszącą opcję. Zwłaszcza dla tych, którzy regularnie potrzebują dostępu do systemu Microsoftu.