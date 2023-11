Apple Music na pół roku za darmo! Wystarczy konsola

Apple Music to obecnie serwis streamingowy z muzyką numer jeden dla wszystkich tych, którzy cenią sobie wysoką jakość dźwięku. Dzięki promocji przygotowanej we współpracy z Sony można uzyskać dostęp do usługi za darmo nawet na pół roku! Jak to zrobić? To bardzo proste.

Subskrypcje muzycznych serwisów streamingowych, co do zasady, do najdroższych nie należą. W przypadku standardowych ofert dla jednego użytkownika kosztują około 20 złotych miesięcznie. Nie oznacza to jednak, że nie da się na nich zaoszczędzić. Wręcz przeciwnie, usługodawcy praktycznie cały czas oferują promocje, w ramach których kilka miesięcy dostępu można otrzymać za darmo. Właśnie tak, jak teraz w przypadku Apple Music. Co zrobić, by móc korzystać z serwisu streamingowego od Apple przez pół roku bez żadnych opłat? Wystarczy być posiadaczem obecnie najpopularniejszej stacjonarnej konsoli do gier – Sony PlayStation 5.

Pół roku Apple Music za darmo dla posiadaczy PlayStation 5

Zgodnie z instrukcją na dedykowanej stronie Sony, skorzystanie z promocji jest bardzo proste. Wystarczy znaleźć aplikację Apple Music na pasku wyszukiwania konsoli PS5 albo w menu Wszystkie aplikacje na ekranie głównym mediów. Następnie wystarczy zalogować się w niej przy pomocy istniejącego konta Apple ID (można również założyć nowe) i... gotowe. Przed nami pół roku słuchania muzyki zupełnie za darmo.

Niestety, jak zwykle w przypadku tego typu promocji, nie każdy będzie mógł z niej skorzystać. Jak informuje Sony, promocja dostępna jest przede wszystkim dla nowych użytkowników Apple Music. Na darmowe miesiące Apple Music mogą liczyć również kwalifikujący się powracający subskrybenci Apple Music (kimkolwiek oni są). W ich przypadku bezpłatny okres dostępu do streamingu muzyki będzie jednak krótszy o jeden miesiąc.

Do kiedy obowiązuje promocja? Nie ma pośpiechu

Chciałbyś skorzystać z promocji, jednak dopiero planujesz zakup konsoli PlayStation 5? Wcale nie musisz się spieszyć. By móc skorzystać z 6 miesięcy słuchania muzyki zupełnie za darmo należy skorzystać z oferty do 15 listopada 2024 roku. W praktyce oznacza to, że na zakup konsoli i aktywację promocyjnego dostępu, od momentu opublikowania niniejszego artykułu, masz okrągły rok.

Dlaczego warto skorzystać z promocji? W czym Apple Music jest lepsze od Spotify? Argumentów za wyborem Apple Music jest bardzo dużo. Niezdecydowani znajdą je w tym materiale: Spotify VS. Apple Music – Jeśli nie pomożemy Ci w wyborze, po prostu kup sobie walkmana.