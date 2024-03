Co nowego w Apple Arcade? W te gry zagracie już w kwietniu

Apple Arcade jest już z nami prawie 5 lat. Usługa daje szansę twórcom gier na zaprezentowanie swoich dzieł szerszej publiczności - w podobny sposób, jak robi to m.in. Microsoft w przypadku usługi Game Pass. Aby rozwijać swoje produkcje, twórcy gier muszą zarabiać. Z pozoru "darmowe" gry dostępne w App Store są pełne reklam i mikropłatności, które z czasem przekształcają się w mechanizm "płać, aby wygrać", utrudniając rozgrywkę dla niedzielnych graczy. W przypadku Apple Arcade sytuacja wygląda inaczej. Przede wszystkim Apple płaci twórcom gier za ich stworzenie, a deweloperzy mają też otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za swoje gry. Dzięki temu tytuły dostępne w Apple Arcade nie mają reklam, a opcjonalne mikropłatności za walutę zdobywaną w grze są głównie kosmetyczne i nie wpływają na przebieg rozgrywki. I choć w ostatnim czasie pojawiło się sporo kontrowersji wokół Apple Arcade – głównie związanych z niższymi wypłatami dla twórców – Apple nie przejmuje się krytyką i prezentuje kolejne pozycje, które do katalogu trafią w przyszłym miesiącu.

Apple Arcade w kwietniu. Co nowego?

W kwietniu w abonamencie Apple Arcade pojawią się:

4.04

Puyo Puyo Puzzle Pop

Super Monsters Ate My Condo+

and Sago Mini Trips+

25.04

Crossy Road Castle – na Apple Vision Pro

Solitaire Stories – na Apple Vision Pro

Nie wiecie w co zagrać? Sprawdźcie nasze cykliczne podsumowanie, w którym prezentujemy najlepsze gry z tego abonamentu. Najlepsze gry w Apple Arcade. Tych tytułów nie możecie przegapić! To Top 10 najciekawszych tytułów, obok których nie można przejść obojętnie. Na liście znalazły się m.in. Assemble With Care, Dead Cells+, Gris+, Mini Motorways, czy Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm.

Dostęp do Apple Arcade w Polsce kosztuje 34,99 zł miesięcznie. Jeśli nie korzystaliście z niego wcześniej, możecie skorzystać z oferty specjalnej dającej miesięczny dostęp do gier za darmo. Dodatkowo, po zakupie urządzenia Apple macie 90 dni, żeby skorzystać z bezpłatnego trzymiesięcznego dostępu do Apple Arcade.