Przenoszenie danych między iPhone'ami bez iCloud. Oto przydatna nowość WhatsApp!

WhatsApp w ostatnich miesiącach zaskakuje — i regularnie serwuje nam nowe funkcje, dzięki którym korzystanie z komunikatora staje się przyjemniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. O jedne z rzeczy użytkownicy prosili latami (m.in. wsparcie dla kilku urządzeń jednocześnie — bez kombinacji, skanowania kodów QR i innych sztuczek). Inne są miłym usprawnieniem, które usprawni całe doświadczenie, ale nie jest żadnym trzęsieniem ziemi. Tak sprawy mają się właśnie z migracją historii czatów między urządzeniami.

Dotychczas by przenieść historię rozmów między dwoma iPhone'ami niezbędny był dostęp do chmury iCloud. A tam z miejscem bywa... różnie. Teraz do komunikatora trafia opcja: Przenieś czaty do iPhone'a. Jak działa w praktyce?

Jak przenieść historię rozmów WhatsApp bez iCloud?

Aby móc skorzystać z nowej opcji na dwóch smartfonach musi być zainstalowana aplikacja i zalogowana tym samym numerem telefonu. Następnie po skorzystaniu z nowej opcji trzeba wyłącznie zeskanować kod QR. Rozmowy automatycznie zostaną przeniesione między urządzeniami — z pominięciem serwerów Apple. Idealne w swojej prostocie i wyczekane przez lata!

Nowa opcja wciąż w fazie testowej

Na tę chwilę nowa opcja jest wciąż w fazie testowej. Dostępna jest dla subskrybentów beta testerów korzystających z TestFlightowej wersji oprogramowania. Ale w fazie testów to już ostatnia prosta — można więc spokojnie założyć, że kwestią najbliższych kilku tygodni jest wdrożenie jej do finalnej wersji aplikacji. Bez wątpienia to jedna z tych opcji, która idealnie uzupełnia się z innymi serwowanymi w ostatnich tygodniach nowościami. I mam nadzieję, że takich usprawnień będzie jeszcze więcej!

