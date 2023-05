O tym jak niebezpieczne potrafią być niewielkich rozmiarów lokalizatory śledzące świat przekonuje się od kilku lat. I to regularnie się o tym przekonuje. Bo pomijając jego fantastyczne zastosowania — stał się też wymarzonym akcesorium stalkerów, którzy podrzucają je swoim ofiarom i stale mogą śledzić ich lokalizacje.

Mimo że tego typu urządzenia istnieją na rynku od wielu lat, to dopiero premiera AirTagów na dobre pozwoliła im przebić się do mainstreamu. I pociągnęła premiery nowych akcesoriów od innych producentów. Ci też są zainteresowani wsparciem nowej inicjatywy, która ma pomóc ochronić nas przed nieprzyjemnymi incydentami.

Apple i Google wspólnie pracują nad tym, by ograniczyć niechciane śledzenie AirTagami

Apple i Google ogłosiły dziś partnerstwo, celem którego jest opracowanie "specyfikacji przemysłowej, która ma pomóc w zwalczaniu niechcianego śledzenia" przez trackery oparte na technologii Bluetooth. Takie jak jak AirTagi od Apple właśnie. W ramach partnerstwa giganci opracują "projekt specyfikacji", który ostrzeże użytkowników o możliwym niechcianym śledzeniu i zwalczy słabości obecnych rozwiąząń technologicznych, jednocześnie odbierając sporo mocy lokalizatorom. Standard ten ma zadbać o to, by takie akcesoria wykrywały nieautoryzowane śledzenie i dbały o odpowiednie ostrzeganie potencjalnych ofiar na urządzeniach z iOS i Androidem.

Mimo że to Apple i Google pracują w pocie czoła nad nowym standardem, inni producenci takich urządzeń (m.in. Samsung, Tile czy Eufy) wyrażają swoje zainteresowanie wsparciem tego rozwiązania. Mimo że dziś pierwszy raz słyszymy o projekcie, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z oczekiwaniem twórców — to do końca tego roku ma on już być gotowy i wejść w życie. Im szybciej — tym lepiej. Stalking z AirTagiem jest dziecinnie prosty — wystarczy już nadużyć z nim związanych.