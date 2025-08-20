Ładowanie elektroniki na wyższym poziomie. INIU wkracza do Polski

Czy ładowanie elektroniki może być ekscytujące? Dzięki produktom INIU ta, z pozoru nudna czynność, może być znacznie wygodniejsza i efektywniejsza. Marka wkracza do Polski i dzięki partnerstwu z Media Expert chce dotrzeć do Polaków szukających niezawodnych rozwiązań.

Smartfony, tablety, laptopy, konsole, słuchawki, zegarki, opaski sportowe. Otoczeni jesteśmy urządzeniami na baterie, które wymagają ciągłego ładowania – niektóre codziennie, niektóre co kilka dni. Ładowarki, kable, i inne akcesoria stały się naszą codziennością, a żonglowanie nimi jest czasami na tyle uciążliwe, że trudno się połapać, co do czego pasuje. Z rozwiązaniem tego problemu przychodzi marka INIU, która znana jest z wykorzystywania nowoczesnych technologii do produkcji sprzętów do ładowania – od ładowarek, po niezawodne przewody, dzięki, którym możemy zapomnieć o noszeniu kilku zasilaczy i kabli, które będą kompatybilne z naszym sprzętem. INIU rozgaszcza się w Polsce na dobre i przygotowuje dla nas ciekawą ofertę produktów, które trafią w gusta fanów nowinek technologicznych.

Pojawienie się nowych akcesoriów INIU w Polsce to wydarzenie, o którym warto mówić. Firma, założona w 2014 roku, szybko zyskała uznanie na świecie dzięki opatentowanym technologiom TinyCell i HyperStack, które pozwalają na tworzenie urządzeń o 25% mniejszych, 15% lżejszych i z 10% wyższym współczynnikiem konwersji niż standardowe rozwiązania. W naszym kraju dostępne będą nowe urządzenia, które spełnią wymagania najbardziej wymagających klientów. A wszystko dzięki współpracy z siecią sklepów Media Expert. Co szykuje INIU?

INIU Leopard Fold Charger 70 W: Przenośna moc na wyciągnięcie ręki

Leopard Fold Charger 70 W to ładowarka, która łączy w sobie minimalizm z zaskakująco dużą wydajnością. Dzięki mocy wyjściowej 70 W jest w stanie szybko naładować zarówno smartfony, jak i bardziej wymagające urządzenia, takie jak tablety czy laptopy. Jej składany design sprawia, że zajmuje niewiele miejsca, co czyni ją idealnym towarzyszem podróży.

Leopard Fold Charger 70 W wykorzystuje technologię GaN (do produkcji wykorzystywany jest azotek galu), która zapewnia wyższą efektywność energetyczną i mniejsze nagrzewanie w porównaniu do tradycyjnych ładowarek. Wyposażona jest w trzy porty, w tym dwa USB-C i jeden USB-A, umożliwia jednoczesne ładowanie kilku urządzeń, a inteligentny system dystrybucji mocy dostosowuje parametry ładowania do potrzeb każdego z nich. Dzięki temu użytkownik może być pewien, że jego sprzęt jest nie tylko szybko ładowany, ale także chroniony przed przegrzaniem, przepięciem czy zwarciem. Leopard Charger 70W jest na tyle kompaktową ładowarką, że oferuje składaną wtyczkę, dzięki której akcesorium zajmuje niewiele miejsca w plecaku, walizce, a nawet w kieszeni.

Ładowarka INIU Leopard Fold Charger 70 W jest dostępna w sprzedaży w Media Expert stacjonarnie i online w cenie 199,99 zł.

INIU Leopard Fold Charger 100 W: Potężna wydajność w kompaktowej formie

Dla tych, którzy potrzebują jeszcze większej mocy, INIU przygotowało Leopard Fold Charger 100 W. Ten zasilacz to prawdziwy mocarz w kompaktowym wydaniu. Jego moc wyjściowa 100 W pozwala na błyskawiczne ładowanie nawet najbardziej wymagających urządzeń, takich jak laptopy o wysokiej wydajności czy nowoczesne tablety. Pomimo swojej potęgi, Leopard Charger 100W zachowuje składany design, który sprawia, że ta ładowarka przenośna jest równie kompaktowa, co jej mniejszy odpowiednik – Leopard Charger 70W.

Podobnie jak Leopard Fold Charger 70 W, Leopard Fold Charger 100 W korzysta z technologii GaN, co gwarantuje nie tylko wysoką efektywność, ale także bezpieczeństwo użytkowania. Liczne porty USB-C z obsługą Power Delivery (PD) umożliwiają superszybkie ładowanie, a zaawansowane systemy ochronne dbają o to, by podłączone urządzenia były bezpieczne. To rozwiązanie idealne dla profesjonalistów, studentów czy podróżników, którzy potrzebują niezawodnego źródła energii dla wielu urządzeń jednocześnie.

Zasilacz INIU Leopard Fold Charger 100 W w ofercie Media Expert jest dostępny w cenie 299,99 zł. To sprzęt przeznaczony dla najbardziej wymagających klientów, którzy potrzebują niezawodnego źródła energii dla wielu urządzeń wysokiej mocy.

INIU MagPro 3-in-1: Wielofunkcyjność dla fanów ekosystemu Apple

Ważnym elementem nowej oferty INIU w Polsce jest MagPro 3-in-1 – ładowarka przeznaczona przede wszystkim dla fanów urządzeń Apple, która wyróżnia się nie tylko funkcjonalnością, ale i stylowym wyglądem. To urządzenie zaprojektowano tak, by dawało możliwość ładowania trzech sprzętów naraz – iPhone’a, Apple Watcha i AirPods. Dzięki technologii MagSafe MagPro 3-in-1 zapewnia szybkie i stabilne ładowanie bezprzewodowe dla kompatybilnych urządzeń Apple, eliminując konieczność używania kabli dla każdego z nich.

MagPro 3-in-1 to więcej niż zwykła ładowarka – to element nowoczesnego ekosystemu ładowania od INIU. Elegancka konstrukcja, wysokiej jakości materiały i funkcjonalność sprawiają, że świetnie prezentuje się na biurku, stoliku nocnym czy w domowym biurze. Wystarczy umieścić urządzenia na wyznaczonych miejscach, by ładowanie rozpoczęło się automatycznie – to rozwiązanie, które łączy prostotę z zaawansowaną technologią. Dla osób ceniących porządek i minimalizm MagPro 3-in-1 jest odpowiedzią na problem plątaniny kabli i wielu ładowarek.

Ładowarka INIU MagPro 3-in-1 w ofercie Media Expert jest dostępna w cenie 349,99 zł.

Wygodne ładowanie z produktami INIU. O tym nie można zapominać

Oprócz opisywanych wyżej produktów INIU wprowadza na polski rynek kilka innych akcesoriów, które wzbogacają ofertę marki i którymi powinni zainteresować się klienci poszukujący innowacyjnych rozwiązań. W sprzedaży pojawią sią m.in. ciekawie wyglądające przewody – Smart Display Cable 100 W oraz Smart Display Cable 240 W. To inteligentne kable ładowania z portami USB-C wyposażone w wyświetlacz pokazujący aktualną moc ładowania. Wbudowany układ monitoruje stan ładowania i automatycznie dostosowuje prąd oraz napięcie, aby zapobiec uszkodzeniu baterii urządzenia spowodowanemu niestabilnym przepływem energii. Kable te oferują ultraszybkie ładowanie dzięki wysokiej mocy wyjściowej i są doskonałym uzupełnieniem dla zestawu ładowania dla użytkowników poszukujących bardziej zaawansowanych rozwiązań.

INIU Smart Display Cable 100 W w Media Expert kosztuje 119,99 zł. Za INIU Smart Display Cable 240 W trzeba zapłacić 149,99 zł.

Kolejnym produktem jest INIU MagPro Stand – stylowa ładowarka stworzona z myślą o iPhonie, która może pełnić funkcję podstawki na biurko, czy stolik nocny. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć swoje urządzenia zawsze pod ręką i w pełnej gotowości. MagPro Stand oferuje dwa sposoby ładowania z możliwością ustawienia idealnego kąta, aby móc wygodnie patrzeć na ekran iPhone’a przy ładowaniu, lub w pozycji "trybu czuwania" pełniącego funkcję budzika, lub położyć telefon całkowicie płasko, aby ładowanie przebiegało bez wysiłku. Składana ładowarka z łatwością zmieści się w torbie, zapewniając wygodę ładowania w podróży, a wsparcie dla MagSafe oferuje pełne wykorzystanie potencjału technologii Qi2 15 W.

INIU MagPro Stand w ofercie Media Expert kosztować będzie 149,99 zł.

INIU w Polsce. Gdzie i jak kupić?

Nowe produkty INIU pojawiły się w ofercie Media Expert na początku sierpnia 2025 roku. Leopard Fold Charger 70 W można znaleźć w sklepach stacjonarnych, co daje szansę na szybszy zakup. Wszystkie sześć produktów, w tym Leopard Fold Charger 100 W, MagPro 3-in-1, MagPro Stand oraz kable z wyświetlaczami są dostępne online na stronie Media Expert, co zapewnia łatwy dostęp dla klientów z całego kraju.

Współpraca INIU z Media Expert to kolejny dowód na to, że marka nieustannie dąży do oferowania innowacyjnych i praktycznych rozwiązań ładowania. Dzięki współpracy z popularną siecią elektromarketów te zaawansowane technologicznie akcesoria są teraz w zasięgu polskich konsumentów – zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Niezależnie od tego, czy szukasz przenośnej ładowarki na co dzień, dodatkowego źródła energii dla swoich urządzeń, czy eleganckiego rozwiązania wielofunkcyjnego, INIU ma coś dla Ciebie. Odwiedź Media Expert i poznaj wygodę zaawansowanego ładowania.

Wpis powstał we współpracy z marką INIU.