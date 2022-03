Spór między Apple, a holenderskim Urzędem ds. Konsumentów i Rynków trwa w najlepsze. 9 tydzień kar na Amerykanach nie robi dużego wrażenia. Najnowsze informacje wskazują jednak, że obie strony są na dobrej drodze do porozumienia.

W połowie stycznia tego roku Apple potwierdziło, że respektując prawo holenderskie, wprowadzi w tamtejszym App Store możliwość zewnętrznych metod płatności. Jak pisaliśmy wielokrotnie, tamtejszy Urząd ds. Konsumentów i Rynków (Autoriteit Consument en Markt) wydał postanowienie, w którym aplikacje randkowe dostępne na smartfonach Apple muszą oferować ich użytkownikom alternatywne metody płatności. I choć Apple niechętnie podchodziło do tych zmian, na przestrzeni ostatnich tygodni zaczęły pojawiać się nowe szczegóły wyjaśniające działanie tego systemu. Jednak żeby spełnić wszystkie warunki, twórcy aplikacji będą musieli się sporo napracować.

Od kilku tygodni trwa dziwny spór między amerykańską firmą, a holenderskim regulatorem. Ta pierwsza mówi, że odpowiednio reaguje na zmiany w tamtejszym prawie, druga mówi, że to za mało - i nakłada kolejne kary. I choć 5 mln euro tygodniowo dla Apple to śmiesznie mała kwota, tak nieustępliwość obu stron wydaje się całkowicie niepotrzebna. Jest jednak światełko w tunelu. Jak podają przedstawiciele regulatora, Apple w miniony poniedziałek przedstawiło nowe propozycje, które mają zakończyć trwający od kilku miesięcy spór.

Apple kar się nie boi. W Holandii do zapłacenia już ponad 40 mln euro

Do tej pory żadna ze stron nie przekazała o jakie konkretnie propozycje chodzi. Nie przeszkodziło to jednak Autoriteit Consument en Markt w nałożeniu na amerykańską firmę kolejnych 5 mln euro kary. To już 9 tydzień nakładania na Apple kar i jak dotąd nie udało się znaleźć wspólnego rozwiązania. AMC stawia swoje warunki, Amerykanie odpowiadają, że zaproponowane przez nich zmiany w App Store są zgodne z holenderskim prawem.

Warto również przypomnieć o Dutch App Stores Claim Foundation. Fundacja wylicza, że holenderscy użytkownicy Android i iOS mieli stracić nawet miliard euro na nieuczciwych praktykach obu firm. Zachęca wszystkich do zgłaszania się do rejestrowania swoich roszczeń obiecując m.in. że nadpłacona kwota odzyskana będzie w drodze działań zbiorowych. Zanim jednak Holendrzy będą chcieli spotkać Amerykanów w sądzie, planują szereg negocjacji.