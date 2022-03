Przenosisz się do Spotify, Apple Music czy Deezera? Zabierz ze sobą swoje playlisty za darmo

Szukałem ostatnio ścieżki dźwiękowej do filmu Underdog, znalazłem ją tylko w serwisie Deezer, ale oprócz tego odkryłem funkcję transferu ulubionych piosenek, albumów, wykonawców i playlist pomiędzy dowolnymi serwisami streamingowymi.

Kiedy przenosiłem się z Androida i Spotify na iOS i Apple Music, aby przenieść swoje ulubione piosenki, skorzystałem z usługi SongShift, która w darmowej wersji pozwala na transfer tylko jednej playlisty. Płatna wersja nie ma takich ograniczeń, jak i można te playlisty synchronizować. Nie zależało mi na tym, więc skorzystałem z opcji transferu tylko jednej playlisty w darmowej wersji. Stworzyłem taką jedną playlistę w Spotify - przy okazji wyczyściłem z pozostałych piosenki, których już nie słucham i przeniosłem ją w SongShift do Apple Music.

Okazuje się, że jest jednak serwis, który nie tylko przenosi playlisty, ale i ulubione piosenki, albumy czy wykonawców i to zupełnie za darmo (aż do 50 tysięcy utworów). Jak wspominałem odkryłem to przypadkiem w aplikacji Deezer, która transfer ten ma wbudowany w ustawieniach.

Przenoszenie muzyki z Apple Music do Deezer

Wystarczy wskazać z jakiego serwisu chcemy transferować naszą całą bazę muzyczną, wybrać co chcemy przenieść i odłożyć smartfona na dobre kilkadziesiąt minut - w zależności od wielkości bazy, którą transferujecie.

Oczywiście przenoszone są tylko te pozycje, które dostępne są w docelowym serwisie streamingowym, tych których nie ma są pomijane.

Co jeszcze ważne, po zakończeniu transferu nie zrażajcie się, że nie wszystko zostało przeniesione, bo u mnie cała baza pojawiła się w Deezer długo po komunikacie, że transfer dobiegł końca. Znaczy pojawiła się potrójnie, bo ja byłem niecierpliwy i przeprowadziłem trzy transfery jeden po drugim.

Przenoszenie muzyki z Apple Music do Spotify

Dla pewności, że nie działa to tylko w ramach aplikacji Deezer, postanowiłem jeszcze przeprowadzić transfer mojej obecnej bazy dostępnej w Apple Music z powrotem do mojego byłego serwisu Spotify.

To już przeprowadziłem nie na smartfonie a w przeglądarce, bezpośrednio w serwisie TunemyMusic.

W pierwszej kolejności wybieramy źródłowy serwis z naszą muzyką. Do wyboru mamy Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Tidal czy Amazon Music, czyli wszystkie najpopularniejsze muzyczne serwisy streamingowe w Polsce, ale także możliwe jest wgranie do nich własnej bazy w postaci pliku w formach TXT, CSV, M3U, M3U8, PLS, WPL, XSPF i XML.

Później musimy oczywiście zalogować się do źródłowego serwisu, jak i docelowego, po drodze wybierając pozycje, które mają zostać objęte transferem. Są to więc ulubione piosenki, albumy i wykonawcy oraz wszystkie playlisty.

Transfer trwał kilkanaście minut, miałem wrażenie, że w tę stronę Apple Music - Spotify w przeglądarce przebiegło to dużo szybciej niż na smartfonie, bezpośrednio z poziomu aplikacji Deezer.

Podobnie, szybciej wszystkie ulubione piosenki i playlisty znalazły się na moim koncie Spotify.

Co ważne, nie trzeba tu zakładać dodatkowych kont, jeśli nie zależy nam na synchronizacji baz utworów pomiędzy różnymi serwisami. Wystarczy jednorazowo autoryzować dostęp do poszczególnych serwisów i po transferze usunąć ją w ustawieniach (w Spotify na przykład odpowiednią opcję znajdziecie pod tym linkiem).

Stock Image from Depositphotos.