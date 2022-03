[Aktualizacja] Samsung Pay i Apple Pay nadal działają w Rosji. Żenujące oblicze gigantów technologicznych

No i niestety to prawda. Zarówno Samsung jak i Apple Pay nadal są dostępne w Rosji. Ich funkcjonalność jest ograniczona jedynie do wewnętrznego systemu Mir, ale nadal działają (Apple miało techniczne problemy z niektórymi bankami, niektóre zostały zablokowane - reszta działa). Mir zresztą wspierany jest przez kilkadziesiąt banków w Rosji, więc Rosjanie nadal mogą cieszyć się łatwymi i wygodnymi płatnościami. Nie ma Google, ale jest za to Apple i Samsung. Jak to piszę, to w myśli mam hasło “bo użytkownik jest najważniejszy” - szkoda tylko, że nie chodzi o “użytkownika” z Ukrainy.

Tutaj jest oficjalna informacja ze strony Samsunga (aktualizacja z 14 marca) na temat współpracy Samsung Pay z bankami i systemem Mir.

Tutaj jest oficjalna informacja ze strony Apple :

I to jest moi drodzy ŻENADA

Sankcje, które dziś przez cały świat są nakładane na naród rosyjski są po to, aby bolało, a nie po to, aby dało się je obejść czy zrobić coś inaczej. 80% Rosjan popiera Putina i wojnę jaką rozpoczął, więc naprawdę nikomu nie powinno być żal “biednego” narodu rosyjskiego. Jeśli jednak nie chodzi o litość, to o co chodzi? O to co zawsze, czyli o pozycję na rynku i o pieniądze - bo wojna się kiedyś skończy.

Zaraz, zaraz przecież oni tak głośno mówili o wycofaniu się z Rosji ze swoimi produktami i usługami? W teorii brzmi to bardzo solidarnie z tym co robi cały świat w stosunku do ruskich. W praktyce jednak wstrzymanie sprzedaży przez Apple, Samsungi i wiele innych firm, to czysto biznesowa decyzja. Po pierwsze, w czasie wojny wartość rubla spadła dramatycznie, po drugie mogą być problemy z systemami bankowymi i płatnościami, po trzecie w dobie szalejącej inflacji i innych problemów jakie mają Rosjanie, mało kto będzie myślał o nowym telefonie za 700 EUR.

Czy Samsung, Apple i innych zaboli ten brak sprzedaży w Rosji?

Bądźmy poważni. Apple w roku 2021 miało przychód na poziomie 365 miliardów dolarów. Sprzedaż urządzeń z jabłkiem w Rosji jest estymowana na poziomie 1.5 - 3 miliardów dolarów. Czyli Apple może stracić ok 1% ze swoich przychodów rezygnując z sprzedaży w rosji. JEDEN PROCENT!

No to może dla Samsunga będzie to większy cios? Według estymacji sprzedaż urządzeń Samsunga w Rosji stanowi ok 4% ich rocznych przychodów. To 4 razy więcej niż Apple ale nadal mówimy o 4% przychodów.

Umówmy się więc, że te CZYSTO BIZNESOWE decyzje o wstrzymaniu sprzedaży w Rosji gigantów nie zabolą. Tym bardziej, że trzeba założyć, iż to sytuacja przejściowa.

To może giganci technologiczni pomagają w jakiś inny sposób?

I teraz to jest HIT. Apple z przychodami na poziomie 365 miliardów dolarów umieściło na swojej stronie link do zbiórki pieniędzy Unicef w iTunes. Rozumiecie? Jedna z największych i najbogatszych korporacji na świecie dodała odnośnik z zachętą do zbiórki! Ale żeby być sprawiedliwym - na tym ich wkład się nie kończy. Tim Cook namawia też do zbiórki swoich pracowników i obiecuje, że sam dołoży drugie tyle. To jest ŻENADA. Tim Cook, który tak bohatersko mówili podczas WWDC o problemie rasizmu i tolerancji, na ostatniej konferencji Apple nawet się nie zająknął na temat Ukrainy.

No to może Samsung jest lepszy? W odpowiedzi na nasze pytania dostaliśmy informacje o tym, że:

Nasze myśli są ze wszystkimi, którzy dzisiaj cierpią. Naszym pierwszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszych pracowników oraz ich rodzin. Zamierzamy także aktywnie wspierać pomoc humanitarną w regionie, przede wszystkim dostarczając pomoc uchodźcom. W tym celu przekazujemy 6 milionów USD pomocy, w tym milion w postaci naszych urządzeń, a także dobrowolne wpłaty od naszych pracowników

Czyli Samsung przekaże na pomoc Ukrainie 6 milionów dolarów i milion dolarów w sprzęcie. To jest pewnie poziom rocznych wydatków na kawę w biurach, ale i tak jest to 6 milionów więcej niż daje największa firma technologiczna na świecie czyli Apple.

Ktoś napisze, że nie muszą pomagać, nie muszą wychodzić z Rosji - to ich biznes i ich decyzje. W sumie to prawda, tylko po co to całe pieprzenie o wartościach marki, o ideach jakie się wspiera i dbaniu o otaczający nas świat i środowisko. W takich sytuacjach jak ta, z którą mamy do czynienia, wychodzą prawdziwe intencje biznesowe i nic więcej.

Sorry Winnetou, ale business is business

Pozytywnym przykładem jak pomagają inni jest chociażby Epic Games, które oficjalnie poinformowało, że cały dochód z Fortnite z okresu od 20 marca 2022 do 3 kwietnia 2022 przeznaczy na pomoc humanitarną dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie. Ile się nazbiera z tych dwóch tygodni? Fortnite w 2020 roku miał 5 miliardów przychodu. Gdyby ten poziom przychodów się utrzymywał oznaczałoby to, że oddali na pomoc Ukrainie ponad 200 milionów dolarów. Jak widać można pomagać nie będąc gigantem.

Aktualizacja

Na Twitterze vice premier Ukrainy podał przed chwilą (24.03.2022), że do Apple Pay nie można już dodawać kart z systemu Mir. A wcześniej dodane karty nie będą już działać. Brawo Apple