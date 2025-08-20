Meteoryt wylądował w salonie. Jest starszy niż Ziemia

Niewielki meteoryt, który 26 czerwca spadł na dom w McDonough w Georgii, oficjalnie otrzymał nazwę McDonough Meteorite. Badania wykazały, że liczy 4,56 miliarda lat i jest starszy niż sama Ziemia, a jego upadek stał się jednym z najlepiej udokumentowanych w historii stanu.

26 czerwca niebo nad stanem Georgia rozświetlił ognisty bolid, a chwilę później w McDonough w hrabstwie Henry doszło do niecodziennego zdarzenia. Niewielki meteoryt przebił dach jednego z domów, uszkodził instalację wentylacyjną i wbił się w podłogę, zostawiając po sobie nie tylko dziurę, lecz także niemały hałas. Dziś, po analizach przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Georgii, ten kosmiczny przybysz otrzymał oficjalną nazwę – McDonough Meteorite.

Kula armatnia z kosmosu

Według geologa planetarnego dr. Scotta Harrisa, meteoryt wielkości pomidorka koktajlowego uderzył w dom z prędkością około 1 km/s. W chwili uderzenia właściciel mógł usłyszeć trzy odgłosy jednocześnie: kontakt z dachem, miniaturowy grzmot soniczny i wreszcie uderzenie w podłogę. Energia była na tyle duża, że część materiału budowlanego została zmielona w pył. Na szczęście nikomu się nic nie stało.

Grafika: UGA/Andrew Davis Tucker

Do badań trafiły 23 gramy z około 50-gramowego fragmentu, który przeniknął do wnętrza domu. Analizy optyczne i elektronowe wykazały, że mamy do czynienia z chondrytem zwyczajnym typu L, czyli meteorytem kamiennym, uformowanym 4,56 miliarda lat temu. To oznacza, że jest starszy niż sama Ziemia. Jego początki sięgają rozpadu dużej asteroidy w głównym pasie planetoid między Marsem a Jowiszem około 470 milionów lat temu.

Grafika dostarczona UGA przez mieszkańca budynku

McDonough Meteorite jest 27. oficjalnie odnotowanym meteorytem znalezionym w Georgii i dopiero szóstym, którego upadek został zaobserwowany przez świadków. Zgodnie z zasadami, nazwa pochodzi od kodu pocztowego miejsca znalezienia. UGA współpracuje obecnie z Uniwersytetem Stanowym Arizony, aby zgłosić klasyfikację do Komitetu Nomenklatury Meteoritical Society. Po akceptacji znajdzie się on w międzynarodowym Meteoritical Bulletin.