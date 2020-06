Apple jest pazerne? Nie prawda, tu wcale nie chodzi o pieniądze.

Wczoraj dużo pisałem o hipokryzji gigantów IT. Było dość lekko, prześmiewczo, newsowo. Dzisiaj jednak chciałbym pochylić się nad całym zamieszaniem na linii Apple – Basecamp. Jeśli nie wiesz o co chodzi to pozwól, żeby zarysuje delikatnie jak wygląda tło całej tej sytuacji w której głównym bohaterem są prowizje Apple.

Basecamp opublikował swoją aplikację o nazwie Hey. Jest to usługa pocztowa za którą użytkownik płaci roczną subskrypcję w wysokości $99. Problemem okazało się miejsce, w którym owa subskrypcja jest opłacana. Twórcy aplikacji Hey przekierowują użytkownika na swoją stronę. Ze względu na to, że płatność nie jest dokonywana w ramach apki czy innego elementu App Store, Apple nie może naliczyć prowizji, która wynosi aż 30%.

Tak przechodzimy do fundamentalnej zasady: jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze. Jednak w tym wypadku sprawa jest dość złożona.

App Store to sklep Apple

Apple stworzyło ekosystem, tworzy urządzenia i udostępnia twórcom platformę, dzięki której mogą dotrzeć do milionów odbiorców. Robią po prostu biznes więc zasadniczo mają prawo podyktować cenę. W końcu App Store to ich produkt, mają prawo go wycenić tak wysoko jak im się to podoba.