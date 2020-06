Światowy dzień hipokryzji: Facebook, Apple i Microsoft definiują ją na nowo

Bywają takie dni, w których nie ma o czym pisać, ale nie dzisiaj. Oj nie dzisiaj, dzisiaj mogę napisać o międzynarodowym dniu hipokryzji. Trzymajcie się, bo będzie ciekawie.

Zacznijmy od Facebooka, o którym skrobnąłem już dzisiaj kilka słów. Mój artykuł znajdziesz tutaj. Jeśli nie chce Ci się do niego iść to Ci szybko to streszczę. Od początku 2019 roku Facebook złożył blisko 10 pozwów w różnych krajach, które w dużej mierze dotyczyły zagadnień takich jak wykradanie danych czy zbieranie danych i ich dalsza sprzedaż. Brzmi znajomo?

Oczywiście zgoda, że w niektórych przypadkach pozew wydaje się słuszny, bo sposoby pozyskiwania danych użytkowników FB wydają się w najlepszym wypadku, podejrzane. Jednak uśmiech wywołuje fakt, że Facebook kreuje się na ofiarę i obrońcę uciśnionych równocześnie. Firma, która tak silnie zaangażowana jest w wiele skandali z nielegalnym zbieranym danych i szpiegowaniem w tle, oskarża innych o robienie tego samego. Tak jakby byli źli, że mają konkurencję ;)

Facebook vs Apple

Zostańmy na chwilę przy Facebooku, który również i w tym przypadku jest „ofiarą”. Mark Zuckerberg od lutego tego roku próbuje opublikować swoją nową aplikację w App Store. Niestety nie udaje mu się to, ponieważ Apple za każdym razem odrzuca. Zastanawiasz się czemu?

Mówiąc krótko, firma, która tak bardzo chwali inwencje programistów, która tak mocno szczyci się bliską współpracą z firmami, które tworzą oprogramowanie na ich platformę, nie chce mieć konkurencji. Facebook nie próbuje opublikować najnowszej wersji swojego klienta. Facebook chce wydać aplikację gamingową, i to nie byle jaką. Będzie to aplikacja, w ramach której można streamować swoje potyczki z wirtualnymi i żywymi przeciwnikami. Jednak to nie powód odrzucenia apki bo sedno tkwi w tym, że Facebook w ramach swojej aplikacji chce sprzedawać własne gry.

Tak, tak…Mark Zuckerberg chce opublikować sklep ze swoimi grami w ramach sklepu Apple. Ta sytuacja bawi mnie podwójnie. No bo z jednej strony mamy pokrzywdzonego Marka, któremu nie pozwalają montować sklepu w sklepie co moim skromnym zdaniem jest dość perfidnym zagraniem. Niech zrobi własny sklep, przecież publiki mu nie brakuje. Zuckerberg jednak wie, że sukcesu większego nie osiągnie i próbuje pojechać na barkach olbrzyma.