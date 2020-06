519 miliardów dolarów, kwota tak abstrakcyjna, że ciężko ogarnąć ją umysłem, ale dla Apple to coś normalnego. 519 miliardów dolarów to kwota jaką Apple wygenerował za pośrednictwem samego App Store w 2019 roku. Skromniutko, prawda?

Teraz przytoczę kolejną liczbę podaną przez analityków. 155 miliardów dolarów to suma jaką Apple przekazało do developerów od roku 2008, czyli momentu w którym App Store został uruchomiony. Najciekawsze w tym, że 25% tej sumy zostało wypłacone tylko w zeszłym roku.

Według różnych analiz App Store mógłby generować dużo większe obroty, gdyby nie pewne zabiegi programistów w celu ominięcia ich systemu płatności. Normalnie Apple zarabia na prowizjach od sprzedanej aplikacji, subskrypcjach czy cyfrowych treściach. Niektórzy twórcy jednak wynoszą płatności poza App Store dzięki czemu nie muszą odpalać doli. Wystarczy, że użytkownik zostanie wysłany na np. stronę internetową danej apki i tam dokona opłaty.

Analizując sprawę dalej, łatwo zrozumieć czemu Apple tak bardzo dba o dobre kontakty z Chinami. Otóż blisko 47% z kwoty 519 miliardów dolarów generowane jest właśnie przez chińczyków, a tylko 27% przyszło ze Stanów Zjednoczonych.

Pandemia koronawirusa bardzo silnie (pozytywnie) odciśnie się na raportach za rok 2020. Analitycy donoszą, że już teraz widać znaczący i bardzo mocny wzrost w wykorzystaniu aplikacji z zakresu edukacji, biznesu, wspierających współpracę i wszystkiego co służy do zamawiania jedzenia czy zakupów. Kolejnym obszarem, który notuje znaczące wzrosty to oczywiście gry mobilne, które słyną z ogromnej ilości mikro transakcji.

Rozumiem, że edukacja, biznes czy zamawiania nie wydają się miejscem, na którym Apple zarabia, ale gdy zrozumiemy lepiej strukturę przychodów generowanych przez App Store wszystko stanie się jasne. Otóż ok. 9% całej kwoty to pieniądze płynące z reklam, które są elementem wielu tego typu apek. Tym samym im większe ich wykorzystanie tym więcej pieniędzy wpada do tej konkretnej kieszonki.

Jak do całej sytuacji odnosi się CEO Apple, Tim Cook?

The App Store is a place where innovators and dreamers can bring their ideas to life, and users can find safe and trusted tools to make their lives better. In a challenging and unsettled time, the App Store provides enduring opportunities for entrepreneurship, health and well-being, education, and job creation, helping people adapt quickly to a changing world. We’re committed to doing even more to support and nurture the global App Store community — from one-developer shops in nearly every country to businesses that employ thousands of workers — as it continues to foster innovation, create jobs, and propel economic growth for the future.