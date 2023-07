Jest mało rzeczy, które tak irytują kierowców na drodze, jak fotoradary. Jednocześnie jednak, nie da się zaprzeczyć ich skuteczności - statystyki pokazują, że tam, gdzie się pojawiają, dochodzi do mniejszej liczby przewinień, ponieważ prowadzący pojazdy zwyczajnie zdejmują nogę z gazu. Jednocześnie jednak, fotoradary i kontrole policyjne stały się nieco zabawą w kotka i myszkę z kierowcami, którzy chcą wiedzieć zawczasu, gdzie trzeba zwolnić, a gdzie można jechać szybciej.

Do tego służą różnego rodzaju aplikacje i urządzenia, informujące o umieszczeniu fotoradarów, kontrolach drogowych, policji z mobilnymi fotoradarami i innych wypadkach na drodze. Jedną z najsławniejszych apek jest Yanosik, który wypuszcza na rynek także swoje urządzenia, jak Yanosik S-clusive GTR, zwane potocznie antyradarem. I nie byłoby w tym nic niezwykłego, jednak ostatnio okazało się, że

Taki właśnie antyradar kupił do swojego biura... minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

Do bardzo ciekawego zakupu dotarł Fakt, analizując wydatki biura poselskiego ministra infrastruktury. Te są jawne i dostępne na stronie sejmu. W przypadku biura Andrzeja Adamczyka widać wyraźnie, że na użytek biura poselskiego zakupił Yanosik GTR za kwotę 1 411 zł. Warto tu zaznaczyć, że korzystanie z takiego narzędzia absolutnie nie jest nielegalne i nie łamie żadnych przepisów. "Problem" może polegać na tym, że Andrzej Adamczyk, będąc ministrem infrastruktury, nadzoruje rozwój sieci fotoradarów w naszym kraju, a od lat jest adwokatem zwiększenia liczby fotoradarów.

Zakup do biura poselskiego może oznaczać, że z antyradaru nie będzie korzystał sam minister, ale, co bardziej prawdopodobne - jeden z jego pracowników. Jednocześnie jednak fakt, że takie narzędzie trafia właśnie do biura poleskiego osoby odpowiedzialnej za rozbudowę sieci fotoradarów może budzić pewne pytania o to, czy faktycznie wierzy się tam w skuteczność proponowanych przez siebie rozwiązań .

Korzystacie z antyradaru?