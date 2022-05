Android Auto zostanie przebudowany, nowa wersja zadebiutuje w wakacje

Na początku roku pojawiły się pierwsze przecieki na temat przebudowy interfejsu Android Auto. Aktualizacja znana pod kodową nazwą "Coolwalk" miała go upodobnić do tego co oferuje Car Play. Google wreszcie oficjalnie to potwierdziło.

Android Auto podobnie jak Apple Car Play jest już niemal standardowym wyposażeniem w każdym nowym samochodzie. Zdecydowana większość producentów wspiera rozwiązania Google i Apple, a po drogach jeździ już ponad 150 mln samochodów obsługujących ten system. Nic w tym dziwnego, bo oba rozwiązania znacznie zwiększają możliwości samochodowych systemów inforozrywki, dając dostęp do różnych nawigacji oraz serwisów streamingowych. Coraz częściej dostępna jest też implementacja bezprzewodowa. Dzięki niej nie musimy za każdym razem podłączać telefonu do portu USB w samochodzie.

Nowy Android Auto już w te wakacje

Przebudowa interfejsu Android Auto już dawno była potrzebna i wisiała w powietrzu. Wielu użytkowników zwracało uwagę, że Apple w Car Play oferuje bardziej funkcjonalny podział ekranu, który daje dostęp również do innych aplikacji podczas korzystania z nawigacji. Stało się to jeszcze większym problemem, gdy w samochodach zaczęły dominować ekrany panoramiczne. W przypadku takich wyświetlaczy aż prosi się aby wykorzystać dodatkową przestrzeń na coś więcej niż wyświetlanie mapy. I w wakacje wreszcie będzie to możliwe. Podczas panelu dotyczącego Android Auto i Android Automotive, Google oficjalnie zapowiedziało nadchodzące zmiany. Nowy interfejs ma zadebiutować już w tej wakacje.

Jak widać podział ekranu na część z nawigacją i dodatkowymi aplikacjami jest elastyczny i dostosowuje się do typu ekranu jaki mamy w samochodzie. Zmiana wyglądu będzie dostępna na każdym ekranie, ale w zależności od jego proporcji będzie nieco inaczej się prezentować. W przypadku panelu panoramicznych dodatkowe aplikacje znajdą swoje miejsce po boku, jeśli natomiast ekran jest bardziej w formie pionowo postawionego tabletu, to dane te będą wyświetlane pod nawigacją. W każdym wypadku jednak będzie to znacznie bardziej funkcjonalne niż jest obecnie.

Wygląda na to, że Google postanowiło podzielić ekran na 3 części. Największą zajmie oczywiście nawigacja, niezależnie od tego czy będą to Mapy Google czy np. Waze, Automapa czy Yanosik. Swój fragment wyświetlacza dostanie także aplikacja do streamingu muzyki, dzięki temu słuchając np. Spotify nie będziemy musieli przełączać się z widoku mapy aby wybrać inną piosenkę. Oczywiście i tak najlepiej i najbezpieczniej skorzystać jest z pomocy asystenta Google. Na ekranie pojawi się też informacja o nowych wiadomościach (np. SMS) lub sugestie asystenta (np. o nadchodzącym spotkaniu). Wraz z nowym wyglądem Android Auto pojawią się też szybkie odpowiedzi, o których pisałem kilka tygodni temu. Dzięki temu będziemy mogli niemal bez odrywania oczu od drogi odpowiedzieć na wiadomość z komunikatora.

Niestety jak zwykle Google nie podaje dokładnej daty premiery nowego wyglądu. Można oczekiwać, że będzie on wprowadzany sukcesywnie i odblokowywany po stronie serwera, więc kolejni użytkownicy dostaną to rozwiązanie w różnym czasie. Miejmy jednak nadzieje, że nie potrwa to zbyt długo.