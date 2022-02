Jak nowy taryfikator mandatów wpłynął na polskich kierowców? Dane Yanosik.pl

Na początek zerknijmy na nowy wspomniany taryfikator mandatów:

Kwoty mandatów wahają się teraz od 50 zł za przekroczenie dozwolonej prędkości do 10 km/h aż do 2,5 tys. za przekroczenie jej o 71 km/h i więcej. Co ważne, od września zacznie obowiązywać podwójna wysokość tych mandatów za recydywę. To oznacza, że jeśli ten sam kierowca w ciągu dwóch lat od opłacenia pierwszego mandatu ponownie przekroczy dozwoloną prędkość zapłaci 100% więcej niż za pierwszym razem. Tak więc, za przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej dwa razy w ciągu dwóch lat kierowca zapłaci 5 tys. zł przy kolejnym mandacie.

Przechodząc już do raportu Yanosika drobne wyjaśnienie, a raczej dygresja z mojej strony. Na wyniki tego raportu musimy patrzeć nieco z dystansem, wiadomo bowiem, że z aplikacji tej nie korzystają raczej kierowcy, którzy zazwyczaj jeżdżą zgodnie z przepisami. Tak więc nawet drobne zmniejszenie prędkości w przypadku kierowców z Yanosikiem świadczy o dużej zmianie w zachowaniach kierowców na drogach od nowego roku.

Na uwagę zasługuje też fakt, że Yanosik od początku tego roku zanotował istotny wzrost użytkowników w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, co można tłumaczyć zwiększoną obawą kierowców przed kontrolami policji czy fotoradarami i chęcią ich uniknięcia.

Julia Langa, Yanosik:

W pierwszych dniach stycznia zaobserwowaliśmy 159% wzrost nowych użytkowników Yanosika, w porównaniu z tym samym okresem w 2021 roku. Jesteśmy świadomi, że kierowcy chcieli czuć się pewniej na trasach, mieć bieżące informacje na temat zdarzeń, a także kontroli policji i fotoradarów. Mogę również zdradzić, że w 2021 r. liczba unikalnych użytkowników naszej aplikacji wynosiła 2,5 miliona kierowców miesięcznie.

Tylko w pierwsze trzy dni stycznia tego roku, kierowcy z Yanosikiem na pokładzie zrobili o 69% kilometrów więcej niż w zeszłym roku w analogicznym okresie.

Jak z tym prędkościami? Okazuje się, że na autostradach i drogach ekspresowych kierowcy nieznacznie przyspieszyli, średnia prędkość wzrosła tu o 2 km/h do 3 km/h. Jednak w przypadku dróg krajowych na obszarze niezabudowanym oraz innych dróg na obszarze zabudowanym widzimy tu spadek o 1 km/h.

Uogólniając te dane, średnie prędkości na obszarach niezabudowanych wzrosły o 2 km/h, a na zabudowanych zmniejszyły się o 1 km/h.

Julia Langa, Yanosik:

Zmiana w zachowaniu kierowców wynika ze zróżnicowanych warunków atmosferycznych, rozpoczęcia ferii zimowych, w których naturalnie ruch się rozrzedza, a średnie prędkości jazdy rosną. W pierwszych dniach stycznia kierowcy faktycznie, w obawie przed wysokimi mandatami zachowywali maksymalną ostrożność oraz niższą prędkość, niż wymagały tego aktualne limity na trasach.

To były średnie prędkości, a zobaczmy ilu kierowcom zdarzyło się w ogóle przekraczać dozwoloną prędkość.

Z danych Yanoiska wynika, iż w badanym okresie więcej kierowców zachowywało prawidłową prędkość, zarówno na obszarach zabudowanych i niezabudowanych w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale też więcej przekraczało ją o wartość do 10 km/h - 14,2% vs 13%, co w tym roku kwalifikuje się do mandatu 50 zł.

Pozostałe progi przekroczenia dozwolonej prędkości w mniejszym zakresie są osiągane przez kierowców niż w analogicznym okresie roku 2021. Tak więc, im wyższy mandat tym chętniej kierowcy ściągają nogę z gazu.

Na koniec zmiany w liczbach kontroli - kierowcy Yanosika zgłaszali w styczniu o 23% więcej kontroli policyjnych i 48% więcej nieoznakowanych radiowozów (zaliczają tu też radiowozy z grupy SPEED).

