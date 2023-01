Faza piąta MCU coraz bliżej. Ant-Man 3 na na nowym zwiastunie

Faza czwarta MCU przyniosła widzom i fanom filmów i całego uniwersum Marvela cały katalog filmów i seriali. I to w zaledwie dwa lata. "Czarna Wdowa", "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni", "Eternals", "Spider-Man: Bez drogi do domu", "Doktor Strange w multiwersum obłędu", "Thor: Miłość i grom" i "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu". Do tego seriale "WandaVision", "Falcon i Zimowy Żołnierz", Loki", "A gdyby…?", "Hawkeye", "Moon Knight", "Ms. Marvel", "Ja jestem Groot", "Mecenas She-Hulk" i nawet specjalny, świąteczny odcinek "Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta"

"Ant-Man i Osa: Kwantomania" na nowym zwiastunie. Premiera już w przyszłym miesiącu

Superbohaterowie Scott Lang (Paul Rudd) i Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) powracają jako Ant-Man i Osa w nowym, pełnym przygód filmie. Wraz z rodzicami Hope, Hankiem Pymem (Michael Douglas) i Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), oraz córką Scotta, Cassie Lang (Kathryn Newton), będą eksplorować Wymiar Kwantowy, gdzie spotkają zadziwiające, nieznane istoty. To, co tam przeżyją, zmieni ich wyobrażenia o tym, co jest możliwe. Reżyserem filmu jest Peyton Reed, producentami zostali Kevin Feige i Stephen Broussard, a w rolę Kanga wciela się Jonathan Majors.

- brzmi oficjalny opis filmu "Ant-Man i Osa: Kwantomania", który rozpoczyna fazę piątą MCU i jednocześnie jest drugą fazą Sagi Multiwersum, która trwa w najlepsze i potrwa jeszcze 5 lat - Saga zakończy się wraz z fazą szóstą w 2026 r. Dziś zadebiutował nowy zwiastun zdradzający nieco to, czego mogą spodziewać się fani i co czeka głównym bohaterów trafiających do Wymiaru Kwantowego... gdzie zmierzą się z nowym przeciwnikiem - Kangiem Zdobywcą, przy którym Thanos to zaledwie rozgrzewka. Zwiastun w wersji z napisami i polskim dubbingiem możecie obejrzeć poniżej:

Na kilka godzin przed zwiastunem w sieci zadebiutował również nowy plakat promujący film. A na nim, tradycyjnie, przedstawiono bohaterów w swoich kombinezonach oraz głównego złego - Kanga Zdobywcy. "Ant-Man i Osa: Kwantomania" w polskich kinach pojawi się 17 lutego 2023 r.