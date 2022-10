Samsung rozpoczął aktualizację swoich smartfonów z rodziny Galaxy S22 do systemu Android 13 z nakładką One UI 5. Pierwsi użytkownicy dostali już swoją aktualizację, w kolejce w najbliższych miesiącach jest jeszcze kilkanaście innych modeli.

Samsung dotrzymuje obietnicy

Aktualizacje Androida to temat, który rozgrzewa nas od lat. To jednocześnie największa bolączka smartfonów z tym systemem, szczególnie na tle Apple, które jednego dnia publikuje aktualizację iOS dla urządzeń zaprezentowanych nawet 5 lat wcześniej. Google dzięki serii Pixel nieco w tej kwestii poprawiło i gwarantuje obecnie aktualizacje systemu przez 3 lata i aktualizacje bezpieczeństwa przez 5 lat. Samsung poszedł jeszcze o krok dalej bo obiecuje nawet 4 lata aktualizacji wersji systemu, czyli chce wspierać swoje smartfony dłużej niż Google. Problem tylko w tym, że na te aktualizacje trzeba jednak nieco dłużej poczekać.

W przypadku Androida 13 nie jest jednak tak źle, cała seria Galaxy S22/S22+/S22 Ultra od wczoraj stopniowo jest aktualizowana do wersji 13, zaledwie 2 miesiące po tym jak nowy system zadebiutował w smartfonach Google. To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę jak wyglądało to w przeszłości. Wraz z nową wersją systemu debiutuje też nakładka One UI 5 wprowadzająca szereg nowych możliwości jak np. lepsze zarządzanie prywatnością, nowe możliwości konfiguracji ekranu głównego czy tryb "Maintenance Mode", który pozwala oddać telefon do naprawy bez konieczności kasowania z niego danych. Zmian względem wersji 12 nie ma zatem wiele i pewnie stąd wziął się skrócony czas oczekiwania.

Inne smartfony Samsunga też dostaną Androida 13

Samsung nie poprzestaje jednak tylko na wsparciu swojego flagowego produktu. Użytkownicy smartfonów tego producenta w Korei dostali też plan aktualizacji dla starszych urządzeń. Na liście znajduje się całkiem sporo modeli z ostatnich 2 lat, które nowy system dostaną jeszcze w tym roku. Za największego nieobecnego należałoby uznać Galaxy S21 FE, ale to że ten model nie znajduje się na liście, nie oznacza, że nie dostanie nowego systemu wcale. Jest bardzo prawdopodobne, że nastąpi to po prostu nieco później. Obecnie kroku dotrzymać Samsungowi próbuje jeszcze OnePlus, ale Koreańczycy wyrastają nam na nowego lidera w tym wyścigu, nie licząc oczywiście samego Google'a.

Lista smartfonów Samsunga, które dostaną aktualizację do Androida 13 prezentuje się następująco:

Listopad 2022

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Quantum3

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Grudzień 2022

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A Quantum

Galaxy A Quantum2

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaxy Jump

Galaxy Jump 2

Styczeń 2023

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Buddy

Galaxy Buddy 2

Galaxy Wide6

Galaxy Wide5

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Luty 2023

Galaxy Tab Active 4 Pro

