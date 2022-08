Samsung zaprasza do testów One UI 5. To najnowsza odsłona systemu bazująca na Androidzie w wersji 13 oferująca szereg usprawnień i zmian ułatwiających korzystanie z nowoczesnego smartfona.

Choć Android 13 nie wprowadza rewolucyjnych zmian, warto wypatrywać tej aktualizacji. A to za sprawą kilku nowości, z których bedą mogli skorzystać użytkownicy smartfonów - i to nie tylko od konkretnych producentów. To m.in. lepsze zarządzanie uprawnieniami i powiadomieniami w aplikacjach, dynamiczne ustawienia wyglądu interfejsu z dopasowaniem kolorystyki ikon, większa kontrola nad multimediami, ulepszony tryb wielu okien czy ustawianie konkretnego języka dla danej aplikacji. System wprowadza też usprawnienia dla składanych smartfonów - z czego z pewnością skorzystają Galaxy Z Fold i Z Flip.

One UI 5 na smartfony Samsunga będzie korzystał ze wszystkich dobrodziejstw Androida 13. Można więc spodziewać się nowych opcji graficznych - od tych całkowicie zmieniających wygląd ekranu głównego, poprzez subtelne zmiany na podstawie kolorystyki tapety, kończąc na dostosowaniu ikon i ich kolorów. Zmiany dotkną także widżety, która mogą się teraz nakładać - o ile ich okno jest tej samej wielkości. Ułatwi to przełączanie się miedzy wszystkimi oknami oferującymi podgląd do najważniejszych informacji z aplikacji.

Samsung nie zapomina też o nowych narzędziach bezpieczeństwa i bardziej rozbudowanych opcjach dostępności. Nowa zakładka w ustawieniach pozwala użytkownikom przeglądać stan zabezpieczeń telefonu. Pokazuje również czy występują problemy z bezpieczeństwem i zaleca sposoby ich naprawienia. Pojawi się też opcja lupy, dodatkowe podpowiedzi głosowe - w tym opisy filmów (dla niektórych języków) i usprawnione działanie zamiany tekstu na głos z potwierdzeniem głosowym pisania, nawet jeśli funkcja TalkBack jest wyłączona. Wraz z kolejnymi odsłonami bety One UI 5 pojawiać się będzie jeszcze więcej nowości.

Samsung One UI 5. Kto otrzyma aktualizację?

One UI 5 bazujący na Androidzie 13 w niedalekiej przyszłości udostępniony zostanie następującym modelom smartfonów Samsunga. Warto jednak pamiętać, że to wciąż wstępna, nieoficjalna lista. Gdy firma będzie gotowa na wprowadzenie systemu w pełnej wersji, zaprezentuje ona wszystkie modele, na których będzie można zainstalować aktualizację.

Seria Galaxy Z Fold

Seria Galaxy Z Flip

Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 5G, Galaxy S10e

Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra

Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra

Galaxy Note10, Galaxy Note10+

Galaxy Note10+ 5G

Galaxy A51, Galaxy A51 5G

Galaxy A52

Galaxy A53

Galaxy A71 5G

W pierwszej kolejności z bety One UI 5 skorzystać moją użytkownicy smartfonów Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra mieszkający w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Korei Południowej - tak wynika z informacji prasowych przesłanych przez producenta. Na stronie dedykowanej deweloperom widnieje notatka, że testy One UI 5 dostępne są także w Polsce (i w kilku innych krajach). By móc zainstalować testową wersję systemu wymagana jest aplikacja Samsung Members pobrana z Google Play lub Galaxy Store i dołączenie do bety. Po rejestracji w ustawieniach pojawi się opcja aktualizacji do One UI 5.

Samsung nie zdradza jednak kiedy One UI 5 udostępniony zostanie w pełnej, stabilnej wersji. Firma podkreśla jednak, że zależy jej na jak najszybszym wprowadzeniu systemu na rynek. Zależy jej jednak na dopracowaniu jej do najdrobniejszych szczegółów.