Android TV dostaje solidną aktualizację, ale nie na jaką liczyliście

Problem w tym, że Google TV trafiło do tej pory tylko na nowego Chromecasta oraz będzie obecne na nowych telewizorach Sony . Wszystkie pozostałe urządzenia otrzymają klasyczną aktualizację systemu, a dzięki dzisiejszym wieściom wiemy, czego się po niej spodziewać. Nie, Google nie wprowadzi na wszystkie urządzenia Google TV, lecz pozostawi Android TV. Platforma otrzyma uaktualnienie, które zmieni układ elementów i wygląd systemu, przybliży go nawet do Google TV, ale nie jest jego kopią 1:1.

Nowe Android TV zawiera czwartą zakładkę (oprócz Wyszukiwarki, Home, Aplikacji) o nazwie „Discover”. To tam znajdą się sugerowane nam treści z aplikacji zainstalowanych na urządzeniu. Nie sposób nie dostrzec podobieństwa do sekcji „For You” w Google TV, ale różnic – oprócz nazwy – jest więcej, bo wprowadzono też podział na seriale, filmy i treści na żywo, zamiast wrzucania ich do jednego worka.

Android TV jest bardzo podobny do Google TV

Android TV zbliża się więc wyglądem do Google TV, ale nazewnictwo pozostaje oddzielne, a więcej różnic pomiędzy platformami prawdopodobnie znajdziemy w późniejszym czasie. Google planuje udostępniać nowinkę Google TV tylko na nowych urządzeniach i pozostawia Android TV na swoim miejscu na wszystkich pozostałych. Nowe Android TV trafia do użytkowników tylko w kilku krajach (Australia, Kanada, Niemcy i Francja), ale Google obiecuje, że w kolejnych pojawi się w nadchodzących tygodniach.

