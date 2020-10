Sprawdziłem Google TV, które może zastąpić Android TV. [poradnik jak zainstalować]

Jak zainstalować Google TV na urządzeniu z Android TV

Do działania Google TV na urządzeniu z Android TV niezbędne jest pobranie trzech plików, z których dwa *.apk będą pochodzić z innych źródeł niż Google Play, więc robicie to na własną odpowiedzialność. Pierwszy z nich to po prostu launcher Google TV, a drugi współpracująca z nim wyszukiwarka, ponieważ jeśli jej nie zainstalujecie, to ta systemowa będzie powodować zakończenie działania launchera. Gdy obydwa pliki zainstalujecie ręcznie (np. z pendrive’a przy użyciu aplikacji ES File Explorer), możecie pobrać Home Screen Launcher for Android TV z Google Play, który umożliwia uruchamianie innych launcher’ów na Android TV.

Potrzebne pliki znajdziecie tutaj:

Należy jednak pamiętać, że po wciśnięciu przycisku domowego powrócicie do domyślnego ekranu głównego Android TV. Ustawienia na stałe nowego launchera można dokonać za pomocą komend ADB (pełna podpowiedź w jęz. angielskim tutaj), ale nie zalecam tego robić, ponieważ…

Google TV nie jest (jeszcze) lepsze od Android TV