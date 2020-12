W ostatnich kilku miesiącach miałem okazję obcować z kilkoma różnymi modelami telewizorów, zarówno z wyższej jak i z niższej półki cenowej i od różnych producentów. I to właśnie te doświadczenia skłoniły mnie do podsumowania tego na co stać zainstalowane na nich systemy smart TV. W ostatnich latach telewizor przestał być już tylko ekranem do wyświetlania obrazu z telewizji naziemnej/satelitarnej. Teraz znacznie częściej korzystamy z niego do oglądania serwisów VOD, grania czy nawet słuchania muzyki. Pozwalają nam na to systemy „smart TV”, które potrafią być lepsze i gorsze.

Początkowo praktycznie każdy większy producent stosował własne rozwiązania, które w większości przypadków były najwyżej średnie. Największe problem to brak aplikacji, szczególnie tych typowych dla lokalnych rynków. Jak pokazał przykład Microsoftu na rynku smartfonów, bez aplikacji twój produkt się nie sprzeda. Dlatego po tych kilku latach obecnie liczą się już w zasadzie tylko 3 systemy – webOS od LG, Tizen od Samsunga i Android TV od Google. Dwie pierwsze firmy wygrały na tym, że mają dużą sprzedaż i opłaca im się inwestować w rozwój aplikacji na swoje platformy, a ostatnia bazuje na ogromnej liczbie aplikacji, które stosunkowo łatwo dostosować do telewizorów. Jednak nie samymi aplikacjami żyje człowiek, więc jak to jest z tym smart TV?

LG webOS – przyjemnie dla oka, ale…

Od pół roku korzystam z telewizora LG wyposażonego system webOS 5.0, na który przesiadłem się z Android TV. Jak to zwykle bywa po przesiadce na nowe rozwiązanie, początkowo byłem nieco zagubiony, ale szybko udało się przyzwyczaić. Problemy zaczęły, gdy zacząłem poszukiwać rozwiązań, które stosowałem na swoim starym telewizorze. Oczywiście aplikacji nie brakuje, jest Netflix, YouTube, Amazon Prime czy nawet polskie Player i iPla oraz Apple TV, którego brakuje na Androidzie. Problem pojawia się gdy chcecie odtwarzać filmy z dysku sieciowego. Na Android TV jest między innymi Kodi, które jest świetnym kombajnem, któremu wystarczy podać ścieżkę do odpowiedniego folderu i możemy już przeglądać zdjęcia z wakacji na TV.

W webOS nie jest tak prosto, bo aplikacji o takiej funkcjonalności nie ma, jest za to wbudowana obsługa DLNA. To nieco ratuje sytuację, choć wymaga od nas instalacji serwera mediów, albo na PC albo na NAS i serwowania multimediów za jego pośrednictwem. Polecam darmowy i całkiem przyjemny serwer Serviio, który ma wszystko co potrzebne aby zarządzać swoją biblioteką. Inne rzeczy, które nieco wkurzają mnie w webOS to zagrzebanie wielu opcji głęboko w menu i fakt, że samo menu zajmuje najwyżej połowę ekranu, reszta się marnuje co nieco utrudnia nawigację. I jeszcze ten daremny asystent głosowy, który nie tylko ma problem z rozpoznawaniem języka polskiego, ale też z płynnością swojego działania. Mam nadzieję, że LG jednak zdecyduje zastąpić się zastąpić go w przyszłości asystentem Google.