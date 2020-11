Android TV na x86

Niestety port Android TV na procesory x86 nie jest oficjalnym projektem Google, a pracą kilku zapaleńców z forum XDA Developers, więc nie jest to jeszcze w pełni funkcjonalne rozwiązanie. Nie mniej jednak może to być ciekawa alternatywa na wykorzystanie starego komputera/laptopa, bo wymagania całego systemu nie są duże. Wiele osób kupuje dzisiaj urządzenia pokroju Mi TV Stick, aby zwiększyć możliwości multimedialne swojego telewizora i ma to w wielu sytuacjach sens, dlatego Android TV x86 może być całkiem ciekawym rozwiązaniem.

Niestety jak przystało na nieoficjalny projekt, ma on swoje bolączki i nie wszystko działa tak jak powinno. Największy problem to brak certyfikacji Widevine L1 przez co najnowsze wersje aplikacji Netflix i Amazon Prime nie będą działać. Zawsze jednak pozostaje uruchamianie tych serwisów w przeglądarce, choć to ponownie tylko proteza, która nie ma wiele wspólnego z wygodą. Jest też opcja instalacji mobilnej wersji Netfliksa, o czym informuje sam zainteresowany. Testowa wersja działa na bazie Androida 9.0, ale aby uzyskać pełną funkcjonalność, twórcy zamierzają wkrótce przejść na wersję 7.1.2, czyli cofnąć się o dwie generacje.