Android 12 z Samsung One UI 4

Samsung udostępnił system Android 12 dla rodziny smartfonów Glaxy S21. Od wczoraj sukcesywnie aktualizację dostają użytkownicy modeli Galaxy S21, S21+ oraz S21 Ultra. Koreańczycy zrobili to w rekordowo, krótkim czasie, bo niespełna miesiąc po tym jak Google zaprezentowało finalną wersję systemu dla swoich smartfonów z rodziny Pixel. Wygląda więc na to, że z generacji na generację aktualizacje będą pojawiały się szybciej, a zapowiedzią tego ruchu było udostępnienie wersji beta jeszcze przed końcem września.

Nowy system to przede wszystkim nowa wersja nakładki One UI oznaczona numerkiem 4. Samsung korzystając z inspiracji zmianami jakie przygotowało Google w Androidzie 12, wprowadził jednak te rozwiązania po swojemu. Mamy zatem rozbudowaną sekcję zarządzania bezpieczeństwem, która pozwala na wygodne zabieranie uprawnień aplikacjom. W kącie wyświetlacza zawsze pojawia się powiadomienie gdy jakaś aplikacja korzysta z mikrofonu lub kamery, a w ustawieniach bez problemu znajdziemy listę aplikacji, które mogą mieć do nich dostęp. Pojawił się też schowek dostępny z poziomu UI w praktycznie każdej aplikacji.

Samsung One UI 4 to również zmiany kolorystyczne. Na wzór "Material You" od Google, w One UI 4 też wykorzystano delikatne pastelowe kolory, a wybór tego dominującego będzie się przejawiał w wielu elementach systemu. Począwszy od menu ustawień, przed widgety i przełączniki, a na ikonkach skończywszy. Dostaniemy też usprawniony "dark mode", nowe ikonki emoji i wygodne przełączanie między słuchawkami, a wbudowanym głośnikiem. Wszystkie te zmiany Samsung ładnie podsumował w poniższym wideo.

Lista urządzeń, które dostaną Androida 12

Przy okazji tej premiery Samsung podał również pełną listę urządzeń (smartfonów i tabletów), które dostaną aktualizację do Androida 12/One UI 4. Niestety nie podano żadnych wiążących dat, ale patrząc na liczbę modeli jakie mają z tych aktualizacji skorzystać, to pewnie w niektórych przypadkach potrwa to kilka, a może i kilkanaście miesięcy. Jak zwykle największe powody do zadowolenia mają posiadacze najnowszych modeli.

Smartfony:

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Fold

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy A82 5G

Galaxy A72

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A42 5G

Tablety:

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

źródło: Samsung