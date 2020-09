Chromecast z Google TV

Czym jest Google TV? Na pierwszy rzut oka to coś co już dobrze znamy z urządzeń z Androidem TV. Dostęp do wielu aplikacji streamingowych oraz polecane filmy i seriale, które są na nich dostępne. Jednak w Google TV wszystkie swoje serwisy VOD możecie dodać do specjalnej listy i połączyć ofertę wielu dostawców w jedno. Tym samym na głównym ekranie będą „reklamowane” filmy i seriale z różnych serwisów, dostępne za jednym kliknięciem. Integracja z asystentem Google pozwoli też uruchamiać konkretne produkcje tylko po ich nazwie, bez wywoływania konkretnej aplikacji. Z pewnością to dużo łatwiejsze, ale pytanie kto będzie też wszystkie abonamenty opłacał? ;-)