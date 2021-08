Carsifi, czyli sposób na bezprzewodowe Android Auto

Carsifi sposobem na bezprzewodowe Android Auto

Niemal rok temu na Indiegogo pojawił się projekt AAWireless, który wtedy też opisywałem. Niestety nie wszystko potoczyło zgodnie z oczekiwaniami jego autorów. Owszem produkt powstał, ale kryzys na rynku układów scalonych sprawił, że autorzy tego rozwiązania musieli poszukać nowego chipu i na nowo go zaprogramować. To wszystko sprawiło, że dostawy do użytkowników mocno się przeciągnęły. Do tej pory swoje urządzenia dostała tylko część osób, a reszta musi wciąż czekać i zapłacić już nieco więcej za samo urządzenie. Rynek jednak nie cierpi próżni i tak właśnie powstało Carsifi, które obecnie prowadzi kampanie na innym serwisie crowdfundingowym - Kickstarter.

Twórcy tego rozwiązania mają już praktycznie gotowe urządzenie, a kampania crowdfundingowa to bardziej reklama niż faktyczna potrzeba. Chcieli zebrać w niej tylko 10 000 USD, a obecnie mają już na koncie niemal 300 000 USD od ponad 3000 wspierających. Carsifi ma praktycznie identyczne możliwości jak AAWireless, zamknięte nawet w nieco mniejszej obudowie, ale przy tym też nieco droższe. Obecnie dostępne są ostatnie urządzenia w cenie 89 USD, a standardowy koszt będzie wynosił 99 USD. Całkiem sporo jak zdawałoby się na niewielkie usprawnienie, ale i tak pewnie wiele osób się na to zdecyduje.

Carsifi w zasadzie wyróżnia się jedną rzeczą, posiada tzw. magic button, czyli przycisk, który pozwala na przełączanie się między sparowanymi telefonami. Urządzenie może współpracować z dwoma różnymi smartfonami i płynnie się między nimi przełączać. Poza tym posiada testowe wsparcie dla systemów Android 6, 7 i 8, które w teorii nie obsługują bezprzewodowego Android Auto, ale dzięki dodatkowej aplikacji, mają taką możliwość. Warunek konieczny to oczywiście obsługa Android Auto przez nas samochodów. Obecnie praktycznie każdy nowy samochód wspiera tę technologię. Jeśli jesteście zainteresowani to swoje urządzenie powinniście otrzymać jeszcze w tym roku, dostawa planowana jest na listopad.