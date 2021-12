133 mld USD, tyle wydamy na aplikacje mobilne w 2021 roku

Google Play goni App Store

Wydatki na aplikacje mobilne w 2021 roku mają wzrosnąć o niemal 20%. Dotyczy to nie tylko ich zakupu, ale również subskrypcji wykupowanych poprzez sklepy Apple i Google, a także zakupy w ramach samych aplikacji. App Store nadal mocno wyprzedza Google Play zgarniając w tym roku ponad 85 mld USD, przy niespełna 48 mld USD u konkurenta, ale różnica cały czas się zmniejsza. W tym roku sklep Google urośnie o ponad 23%, podczas gdy App Store o niespełna 18% (choć w kwotach bezwzględnych, to nadal Apple zyskało więcej - 13 vs 9 mld USD). Co ciekawe jeśli chodzi o liczbę pobranych aplikacji, to sytuacja jest odwrotna. Użytkownicy Androida pobierali je ponad 111 mld razy, podczas gdy na smartfony iPhone trafiło zaledwie 32 mld nowych aplikacji.

Aplikacją generującą największe przychody na platformach mobilnych (nie wliczając w to gier) jest TikTok, który już teraz przekroczył 2 mld USD przychodów w 2021 roku, o 67% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Te przychody to jednak głównie zasługa sklepu Apple, bo w Google Play króluje aplikacja Google One, która w tym roku przyniesie gigantowi nawet 1 mld USD, ponad dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku. Google One to aplikacja, która pozwala wykupić abonament na dodatkowe gigabajty danych w takich usługach jak Drive, Gmail czy Zdjęcia. Wysokie miejsce w rankingu ma także niedostępny w Polsce Disney+ oraz Piccoma, aplikacja do kupowania i czytania mangi.

Gry nadal generują największe przychody

Z tych 133 mld USD wydanych na aplikacje mobilne, aż 89,6 mld USD zostanie wykorzystane na zakup gier i zakupy w samych grach. To wzrost o 12,6% względem poprzedniego roku, a więc wyraźnie widać, że dynamika w tym sektorze jest mniejsza niż w samych aplikacjach. Udział wydatków na gry spadł do 67,4% podczas gdy jeszcze w 2019 roku było to ponad 74%. Co ciekawe to posiadacze telefonów z Androidem więcej wydają na gry, to blisko 78% ich wszystkich wydatków, co przekłada się na 37 mld USD. Posiadacze smartfonów iPhone wydali 52 mld USD, ale to tylko 61,5% wszystkich ich wydatków na aplikacje mobilne. Jeśli zaś chodzi o gry przynoszące największe przychody to jest to PUBG Mobile, Honor of Kings oraz Genshin Impact.

źródło: SensorTower