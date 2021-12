Android 12 Go oficjalnie. System zoptymalizowany do tanich smartfonów

Google oficjalnie prezentuje Android 12 Go. Odchudzony system przygotowany z myślą o budżetowych smartfonach, które nie udźwigną pełnej wersji Androida, do pierwszych urządzeń trafić może na początku przyszłego roku.

Android 12, choć dostępny od kilki miesięcy, wciąż nie zadomowił się na dobre na smartfonach wszystkich producentów. Aktualizacja przebiega wolno, ale konsekwentnie. Firmy zapowiadają wsparcie, jednak użytkownicy muszą uzbroić się w cierpliwość i zdać się na producentów, którzy oprócz samego systemu, muszą dostosować swoje nakładki. A to niestety trwa. Nie przeszkadza to jednak Google w prezentowaniu dalszych rozwiązań, w tym udostępnionej kilka dnia temu wersji beta systemu Android 12L. Ta przygotowywana jest z myślą o dużych ekranach - w szczególności tabletach, które nie do końca radzą sobie z podstawową wersją Androida. Po 12L przychodzi pora na jeszcze jedną odsłonę systemu. Android 12 Go powstał z myślą o tanich smartfonach, którym daleko do potężnych flagowców i wyposażonych w dobre podzespoły telefonów ze średniej półki, na których Android 12 będzie działał bez większych problemów.

Android 12 Go oficjalnie. System dla tanich smartfonów zapowiedziany

Google przekonuje, że Android 12 Go jest wydajniejszy niż jego poprzednik. Firma zapewnia, że aplikacje na nowym systemie potrafią uruchamiać się do 30% szybciej niż obecnie. Towarzyszyć im będą płynniejsze animacje wykorzystujące narzędzia zawarte w SplashScreen API. Ekrany powitalne może i nie są ekscytujące, ale wciąż lepiej popatrzeć na grafikę lub animację niż pusty ekran.

Google w Android 12 Go zadba też o baterię i miejsce na dane w telefonie. Jeśli system uzna, że z którejś aplikacji korzystacie najmniej, uruchomi specjalny proces hibernacji. Ten nie tylko zatrzyma jej działanie w tle, ale także przywróci uprawnienia do ustawień domyślnych (będą wyłączone), cache zostanie wyczyszczone i jeśli wcześniej wysyłane były przez nią powiadomienia, te również zostaną wstrzymane. Android 12 Go poinformuje o każdej aplikacji, która przejdzie w stan hibernacji. Dodatkowo, w odświeżonej apce Files Go pojawi się funkcja przywracania usuniętych plików.

W systemie pojawią się m.in. możliwość odczytywania wiadomości ze świata i tłumaczenia tekstu wyświetlanego na ekranie. Funkcje te dostępne będą z ekranu przełączania się między ostatnio używanymi aplikacjami. Android 12 Go pozwoli też na łatwe udostępnianie aplikacji do innych urządzeń mobilnych działających na tym systemie - pozwoli to m.in. na zaoszczędzenie transferu przy pobieraniu ich z Google Play. Android ułatwi też przełączanie między użytkownikiem, a gościem - ikony profili pojawią się na zablokowanym ekranie. W Android 12 Go nie mogło też zabraknąć rozwiązań związanych z prywatnością. To nowe centrum zarządzania, w którym pojawią informacje o zbieranych przez aplikacje danych użytkownika wraz z uprawnieniami. Na pasku statusu pojawiać się będą ikony ostrzegające, że dana aplikacja używa np. mikrofonu.

Android 12 Go. Jakie smartfony otrzymają aktualizację do nowego systemu?

Pozostaje czekać na reakcję producentów smartfonów. Kto zdecyduje się na udostępnienie Androida 12 Go Edition na swoich urządzeniach? Niewątpliwie z Android Go najbardziej polubiła się Nokia. Modele C10, C20, C30 już teraz działają na tej edycji Androida 11. Wcześniej z "odchudzonego" systemu korzystały LG, Samsung, Xiaomi czy Huawei. Na chwilę obecną nie ma komunikatów od żadnej z firm. Podejrzewam jednak, że pierwszą, która udostępni aktualizację, będzie właśnie Nokia. To ona najchętnie sięga po rozwiązania z Androida Go w swoich tanich smartfonach.