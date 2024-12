Zmiany w Android Auto. Aplikacja będzie "bardziej smartfonowa"

Google wprowadza nowe akcenty do aplikacji Android Auto. Tym razem użytkownicy będą mogli doświadczyć motywów i kolorów Material You.

Android Auto jest jednym z najpopularniejszych interfejsów dla kierowców. Wystarczy podłączyć smartfon do samochodu, by zyskać dostęp do ważnych funkcji z perspektywy ekranu pokładowego. Dzięki temu nie jest konieczne montowanie dodatkowego uchwytu na telefon lub co gorsza, trzymanie urządzenia w ręce podczas jazdy.

Nie tak dawno użytkownicy mogli się ucieszyć, gdyż Android Auto zaadaptował lubianą przez kierowców funkcję, jaką są ostrzeżenia o kontrolach drogowych na wyznaczonej trasie. Teraz Google wprowadza kolejne, choć trzeba uczciwie przyznać, że mniej przydatne narzędzia.

Google wprowadza Material You do Android Auto

Google wprowadza akcenty kolorystyczne Material You do Android Auto, co ma na celu jeszcze lepsze dopasowanie interfejsu użytkownika do jego preferencji. Aktualizacja Android Auto 13.4, która jest obecnie udostępniana, wprowadza subtelne zmiany w wyglądzie systemu, nawiązując do kolorów ustawionych na telefonie.

Różnice są dość subtelne. Fot. 9to5Google

Nowe akcenty kolorystyczne pojawiają się w różnych elementach interfejsu, takich jak przyciski, przełączniki czy tła kart i menu. Funkcja ta działa w oparciu o ustawienia tapety na telefonie, co oznacza, że system automatycznie dopasowuje kolory Android Auto do estetyki wybranej przez użytkownika. Dotychczas podobny efekt można było zauważyć w aplikacjach muzycznych, gdzie interfejs zmieniał się w zależności od kolorystyki okładki albumu. Teraz zmiany obejmują także główny interfejs Android Auto, choć na razie nie dotyczą aplikacji działających w systemie.