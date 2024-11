Android 16 szybciej i na więcej urządzeń

Finalna wersja Androida 15 pojawiła się w październiku, czyli nieco ponad miesiąc temu. Jednak dopiero w listopadzie Google opublikowało aktualizacje dla swoich smartfonów Pixel. Pozostali producenci nadal pracują nad aktualizacją, a nowy system trafia najpierw jak zwykle na najnowsze smartfony. Wyraźnie widać, że aktualizacje Androida nie przebiegają zbyt gładko, nawet jeśli tak jak Android 15 nie wprowadzają w zasadzie żadnych wielkich zmian. Po moim Pixelu praktycznie nie widać, że ma nowszą wersję systemu, nie licząc kilku rozwiązań, które pojawiły się po aktualizacji, ale są w zasadzie skrzętnie ukryte w ustawieniach.

Android 16 też nie zapowiada się na rewolucję. Google póki co wspomina o dwóch kluczowych zmianach. Pierwsza dotyczy funkcji "Photo Picker", która pozwoli udostępnić w dowolnej aplikacji zdjęcie lub film, bez konieczności przyznawania dostępu do całej naszej pamięci lub konta w chmurze. Ma to być znacznie bezpieczniejsze i będzie wymagało zmian w API również po stronie twórców aplikacji. Druga zmiana dotyczy funkcji Health Connect i sposobu w jaki dzielić się ona będzie naszymi danymi zdrowotnymi z innymi aplikacjami. Wykorzystany zostanie nowy format danych - FHIR, podobnie jak ma to miejsce w Apple Health. Nie są to zatem jakieś przełomowe zmiany, stąd też zapewne przyśpieszony harmonogram.

Otóż Google chce aby nowe wersje systemu Android mocniej korelowały z premierami nowych smartfonów. Trudno nie odnieść wrażenia, że chodzi głównie o smartfony Pixel, które w tym roku debiutowały wcześniej niż zwykle i tak zapewne będzie również w kolejnych latach. Obecnie finalna wersja systemu Android 16 zaplanowana jest na koniec drugiego kwartału 2025 roku, czyli dobre 3 miesiące wcześniej niż zazwyczaj. Premiera nowej wersji systemu będzie też świetnie korelować z konferencją Google I/O, która odbywa się zazwyczaj w maju i porusza wiele tematów związanych z systemem Android. Wygląda więc na to, że Pixel 10 pod koniec wakacji zadebiutuje już z Androidem 16. Nowy cykl wydawniczy Androida ma być też utrzymany w kolejnych latach, a Google podobno współpracuje ze swoimi partnerami aby aktualizacje systemu pojawiały się szybciej na większej liczbie smartfonów. Tylko takie zapowiedzi to ja słyszę już od kilku dobrych lat...