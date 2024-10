Czym jest ochrona w razie kradzieży?

Ochrona w razie kradzieży to nowe opcje, które powinny pojawić się na wszystkich smartfonach wyposażonych w system Android 11 lub nowszy. Nie są one zależne od wersji systemu, a pojawiają się na urządzeniach za pośrednictwem aktualizacji usług Google. Dzięki temu wkrótce powinny być szeroko dostępne dla wszystkich użytkowników. Warto się tym zainteresować, bo opcje dostępne w nowym menu włączamy tylko raz i będą one dodatkowo chronić nasz telefon w nieprzewidzianych przypadkach. Te przypadki to np. sytuacja gdy ktoś wyrwie nam telefon z ręki i zacznie z nim uciekać albo gdy urządzenie straci połączenie z siecią. Wtedy zostanie automatycznie zablokowane i złodziej nie będzie mógł dostać się do jego zawartości.

Jak włączyć ochronę przed kradzieżą?

Ochrona przed kradzieżą to jedna z usług Google, więc jej dostępność powinna być już całkiem szeroka, jeśli regularnie aktualizujecie aplikacje w swoim smartfonie. Jej obecność łatwo sprawdzić, wystarczy przejść do Ustawień i poszukać zakładki Google. Tam przechodzimy do zakładki "Wszystkie usługi", a następnie szukamy opcji "Ochrona w razie kradzieży", która powinna być w sekcji "Bezpieczeństwo osobiste i bezpieczeństwo urządzeń". Gdy wejdziecie w tą opcję, pojawi wam się ekran podobny do tego po lewej stronie na poniższym obrazku. Na samym dole jest też opcja "Blokady zdalnej", która pozwala zablokować urządzenie zdalnie jeśli nadal jest podłączone do sieci komórkowej.

Pozostałe dwie opcje to Blokada po wykryciu kradzieży oraz Blokada urządzenia offline. Ta pierwsza działa w ten sposób, że gdy nasz telefon zacznie się nagle gwałtownie poruszać, to system automatycznie zablokuje ekran. Przy pomocy czujników położenia oraz wsparciu łączności Bluetooth/WiFi, system wykrywa, że telefon jest w ruchu i blokuje do niego dostęp. Może się to też zatem zdarzyć gdy zaczniecie z nim biec, ale to chyba akurat nic strasznego, bo ekran blokuje się i tak zazwyczaj po kilku sekundach bezczynności. Druga opcja blokady aktywuje się gdy ktoś wyłączy dostęp do sieci internet w naszym telefonie. W tym przypadku może się to też zdarzyć nam jeśli będziemy akurat w miejscu gdzie nie ma dostępu do sieci. To jednak też nie powinien być problem, bo telefon zawsze możemy odblokować przy pomocy biometrii lub kodu PIN.

Nowe rozwiązania wprowadzone w Androidzie nie są może przełomowe, ale jest to kolejna cegiełka, która sprawia, że kradzież smartfona staje się coraz mniej opłacalna. Zablokowany telefon jest praktycznie bezużyteczny, a jedyne na co może się przydać to części zamienne. Dlatego warto włączyć te blokady aby spać nieco spokojniej i w razie kradzieży chronić to co najcenniejsze, czyli nasze prywatne dane.