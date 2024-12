Ta opcja podbiła serca kierowców. Teraz trafia do Android Auto

Mapy Google kilka dni temu oficjalnie rozpoczęły wdrażanie zapowiedzianej przed kilkoma miesiącami nowości. Mowa o współdzieleniu społecznościowego zgłaszania informacji drogowych pomiędzy aplikacjami Waze i Mapami Google. Pierwszy raz zapowiadano je latem na forum Waze -- jednak musiało upłynąć sporo wody, by takowe trafiły do kierowców. Na oficjalnym forum produktowym czytaliśmy:

Mapy Google będą wyświetlać raporty od naszych kierowców z przypisaniem do Waze bezpośrednio w aplikacji: Dzisiejsze ogłoszenie obejmuje takie warstwy informacji, jak alerty policyjne, a w przyszłości więcej typów danych będzie udostępnianych i przypisywanych do Waze. Cieszymy się, że więcej kierowców może zobaczyć raporty pochodzące z Waze. Nie byłoby to możliwe bez naszego partnerstwa z Geo, w ramach którego staramy się dostarczać najbardziej kompleksowych danych map wszystkim kierowcom poprzez dwukierunkową wymianę danych (jak KoiFish) i zapewnić naszym redaktorom map najlepsze dostępne narzędzia.