Nowy smartfon? Żaden problem, Android zaloguje się sam do naszych aplikacji

Zmiana smartfona wiąże się zazwyczaj z podekscytowaniem, bo przecież kupujemy nowe, lepsze urządzenie. Osobiście jednak za bardzo nie lubię zmieniać telefonu, bo powoduje to z szereg problemów. Trzeba zalogować się do kilkunastu albo i kilkudziesięciu różnych aplikacji, część z nich aktywować na nowo (np. aplikacje bankowe), a jeśli mamy jeszcze jakąś aplikację z tokenami do dwuskładnikowego uwierzytelnienia to robi się wręcz mrocznie. Google planuje jednak nieco ułatwić nam życie i sprawić, że przesiadka na nowy smartfon będzie łatwiejsza.

Android sam się zaloguje do aplikacji

Wygląda na to, że zespół Androida prężnie pracuje nad nowymi rozwiązaniami, nie tylko dla najnowszej wersji systemu. Deweloperzy szykują aktualizacje dla Credential Manager API w Androidzie (od wersji 9), gdzie dodana zostanie funkcja "Restore Credentials". Pozwoli ona w łatwy sposób odzyskać dane uwierzytelniające nas w różnych aplikacjach. Na przykład podczas przesiadki na nowego smartfona, Android nie tylko skopiuje z niego wszystkie dane oraz listę aplikacji, z których korzystaliśmy, ale również je zainstaluje i pozwoli się szybko zalogować. Co więcej jeśli twórcy danej aplikacji skorzystają z pełni możliwości tego rozwiązania, to aplikacja zaloguje się na nasze dane w tle, już na etapie instalacji na nowym urządzeniu.

Wkrótce Android podczas logowania do dowolnej aplikacji będzie zapisywał nasze poświadczenia w pamięci urządzenia w formie szyfrowanej. Jeśli trzymamy kopie naszych ustawień w chmurze, to zostaną one również powiązane z naszym kontem Google. Dzięki temu nawet jeśli stracimy stary telefon, to po zalogowaniu się na nowe urządzenie, odzyskamy nie tylko wszystkie ustawienia, ale również dostęp do aplikacji. Jeszcze łatwiej będzie jeśli dokonujemy przeniesienia z jednego urządzenia na drugie mając oba fizycznie przy sobie. Docelowo większość aplikacji będzie działać tak jakbyśmy wcale nie zmieniali smartfona na nowy model.

Nie wiadomo jeszcze kiedy rozwiązanie to zostanie zaimplementowane w produkcyjnej wersji systemu Android, ale wygląda na to, że jest już niemal gotowe. Teraz jeszcze tylko twórcy aplikacji muszą zmodyfikować swoje oprogramowanie aby skorzystać z pełni możliwości nowego API. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to niedługo przesiadka z jednego telefonu na drugi będzie praktycznie bezbolesna.