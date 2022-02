Android Auto zmieni drastycznie wygląd

Android Auto to system, który jest z nami obecny już od dobrych kilku lat i obecnie wspierany jest przez praktycznie każdy nowy samochód. Sam korzystam z niego od 5 lat i obserwuje jak się w tym czasie rozwijał. Pozwala on podłączyć smartfona do systemu inforozrywki w aucie i korzystać z jego możliwości w bardziej przyjazny sposób. Chodzi np. o wyświetlanie nawigacji czy sterowanie muzyką bezpośrednio na ekranie samochodu, który zazwyczaj jest już większy niż wyświetlacz telefonu. To rozwiązanie bardzo cenione przez kierowców i coraz częściej wykorzystywane, choć w ostatnich latach zaczęło już trącić nieco myszką. Jeszcze 5 lat temu w samochodach dominowały wyświetlacze o proporcjach 4:3, teraz coraz częściej spotykamy ekrany panoramiczne, a na nich Android Auto nie wygląda najlepiej.

Wielu producentów wręcz wyświetla usługę Google tylko na fragmencie ekranu, a pozostałą część zostawia dla swoich własnych systemów. Niedługo może się to jednak zmienić bo nadchodząca aktualizacja o kodowej nazwie "Coolwalk" wprowadza sporo usprawnień. Najważniejsza z nich to możliwość wykorzystania widoku podzielonego ekranu (split-screen) podobnie jak to ma miejsce w Apple Car Play. Dzisiaj Android Auto może pokazać na głównym ekranie tylko jedną aplikację, np. nawigację. W przyszłości po boku pojawi się dodatkowa przestrzeń, na której można wyświetlić np. widget ze Spotify i pokazujący pogodę.

Jednocześnie zniknął górny pasek stanu, którego funkcjonalność została w dużej mierze przeniesiona w prawy dolny róg, gdzie znajdziemy godzinę, stan naładowania baterii smartfona i siłę sygnału GSM. Mamy tutaj też dostęp do asystenta Google, powiadomień oraz wszystkich aplikacji zgodnych z Android Auto zainstalowanych na naszym smartfonie. Coolwalk będzie dostępny dla wszystkich samochodów, więc zmiana pojawi się zarówno w autach z ekranami 4:3 jak i panoramicznymi. Tak przynajmniej wskazuje kod jaki udało się odszyfrować autorom bloga AndroidWorld. Dobra wiadomość jest jednak taka, że będzie można to menu ukryć, tak aby np. nawigacja zajmowała całą powierzchnie wyświetlacza.

Nie mam wątpliwości, że planowane zmiany trzeba ocenić bardzo pozytywnie, bo obecne ograniczenie Android Auto do wyświetlania tylko aktywnej aplikacji jest czasami uciążliwe. W planach jest też zmiana wyglądu opcji do odbierania połączeń, poza przyciskami odbierz i odrzuć, pojawi się także odpowiedź SMS. Po jej wybraniu możemy odrzucić połączenie i podyktować asystentowi Google treść SMSa jaki ma zostać wysłany do dzwoniącego. Mała rzecz, a cieszy.

To z pewnością nie jest też koniec zmian, bo możliwości odblokowane przez autorów bloga w aplikacji oznaczonej numerem 7.3 są mocno w wersji beta. Trudno teraz ocenić kiedy Google może wprowadzić je oficjalne, ale połowa tego roku wydaje się całkiem dobrym terminem. Miejmy nadzieję, że tak się stanie.

źródło: Reddit/AndroidWorld