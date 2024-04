Jesteśmy już nie tak daleko od premiery kolejnej wersji systemu Android. I choć jak co roku powtarza się znany schemat, w którym nowy system będzie bardziej dla osób, które kupią nowy smartfon niż dla tych, którzy czekają na aktualizację, to i tak warto śledzić nowości, ponieważ one mogą nam bardzo dużo powiedzieć, jak będzie wyglądał krajobraz smartfonów w najbliższych latach. Dodatkowo - będziemy wtedy wiedzieli, czy nie jest to aby dobry czas na zmianę telefonu, jeżeli wiemy, że nasz na aktualizację do nowszej wersji systemu nie ma już szans.

Tak się natomiast składa, że jeżeli chodzi o nowości w Androidzie, Google o wszystkich informuje z naprawdę sporym wyprzedzeniem. Na długo przed premierą systemu pojawiają się bowiem wersje deweloperskie, dzięki którym twórcy aplikacji mogą przygotować swoje programy do jak najlepszego wykorzystania nowych i zaktualizowanych API. Warto więc śledzić temat tym bardziej, że w najnowszej wersji systemu oznaczonej numerem "15" kryje się naprawdę ciekawa funkcja, która może ułatwić życie wszystkim osobom, które lubią słuchać muzyki.

Masz głośnik Bluetooth? Android 15 jest dla Ciebie

To tego, jak działają sprzęty audio zdarzyliśmy już na przestrzeni lat przywyknąć. Jeżeli chcemy posłuchać muzyki na słuchawkach, musimy je sparować. Jeżeli chcemy przekierować muzykę na głośnik bluetooth - musimy odklikać to w ustawieniach. Zasada jest prosta - tylko jeden sprzęt może odtwarzać dźwięk na raz. Nie znaczy to, że możemy być podłączeni tylko do jednego urządzenia Bluetooth, w końcu duża część z nas ma jednocześnie przy sobie słuchawki i smartzegarek, po prostu ustawienia systemu wymuszają, by dźwięk leciał tylko z jednego miejsca na raz.

Co jednak w sytuacji, gdy chcemy podzielić się muzyką ze znajomymi i ustawić, żeby zarówno na naszych, jak i ich słuchawkach leciała ta sama piosenka? Albo, jeżeli mamy w domu kilka głośników Bluetooth i chcemy wypełnić pomieszczenie muzyką, bądź też - stworzyć z ich pomocą system multiroom, aby w każdym pomieszczeniu grał ten sam utwór? Dziś teoretycznie możemy to zrobić, ponieważ część producentów stworzyła do tego własne oprogramowanie, jednak w tym wypadku po pierwsze musimy kupić wszystkie sprzęty tej samej firmy, a po drugie - za taką funkcjonalność często zapłacimy premium.

Teraz jednak nadchodzi rozwiązanie, a jest nim nowy sposób, w jaki system Android będzie zarządzał połączeniem Bluetooth. Od teraz będzie on pozwalał na rozdzielanie sygnału audio pomiędzy różnymi sprzętami Bluetooth jednocześnie, pozwalając podłączyć smartfona kilka odbiorników na raz. Oczywiście, to, jak dana funkcja będzie działała, przekonamy się w praktyce, ale już od początku budzi to kilka pytań. Pierwszym z nich jest sterowanie głośnością. Do tej pory wykorzystywaliśmy do tego przyciski w telefonie, co było wygodne i naturalne. Teraz najpewniej będzie trzeba osobno wybierać, które urządzenie ma być w danym czasie pod kontrolą, ponieważ w przeciwnym razie dźwięk z kilku głośników o różnej charakterystyce byłby kompletnie niezbalansowany.

Kolejną kwestią jest chociażby odbieranie połączeń. Można sobie wyobrazić, że rozmowa telefoniczna w momencie, kiedy mamy wiele źródeł audio mogących ze sobą interferować, jest raczej mało przyjemna. Ponadto, zarówno głośniki bluetooth jak i słuchawki mają mikrofon, więc w przypadku rozmowy zdecydowanie trzeba będzie wybrać jeden, który ma zbierać nasz głos. Finalnie - nie wiadomo także, ile takich sprzętów będzie można podłączyć ze sobą maksymalnie.

Niemniej - sam jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tej funkcji, jest to coś, co postulowałem już w przypadku rozbudowy Spotify Connect. Dzięki temu budowa własnego systemu home audio będzie jeszcze prostsza i nie mogę się doczekać, jakie ciekawe konfiguracje ludzie będą potrafili zrobić w oparciu o tę funkcjonalnośc.