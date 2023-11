Android wprowadził zmianę na minus. Ciebie też wkurzyła?

Android 14 powoli trafia na salony i zaczyna być obecny na coraz większej liczbie urządzeń. Implementacja nowości na Androidzie zabiera znacznie więcej czasu niż u konkurencji, ale krok po kroku coś w temacie się rusza.

Jeżeli masz już najnowszą wersję systemu to warto mieć na uwadze, że dostępna od wielu lat funkcja zniknęła. Chodzi o łatwy podgląd powiadomień dla konkretnych aplikacji.

Android 14 nie zezwala na podgląd powiadomień w aplikacji w formie, która była dotychczas dostępna

We wcześniejszych wersjach systemu by podejrzeć powiadomienia dla poszczególnych aplikacji, wystarczyło przytrzymać palcem na ich ikonach — np. na ekranie głównym. W przypadku użytkowników którzy są rozchwytywani... albo po prostu nie dbają o cyfrową higienę, czasami belka powiadomień może wypełniona po brzegi — i trudno się w tym wszystkim połapać. By zatem sprawdzić powiadomienia z poszczególnych aplikacji, wystarczyło przytrzymać chwilę ikonkę aplikacji — i pod typowo systemowymi elementami, czekały tam na nas także powiadomienia, jeżeli takowe otrzymaliśmy.

Android 14 wprowadził jednak zmianę, która wielu się nie spodoba. Bowiem w wywoływanym w ten sposób menu czekają na nas informacje o aplikacji i widżety. Próżno tam szukać powiadomień.

Użytkownicy niezadowoleni. Trudno im się dziwić

W sieci pojawiło się sporo głosów niezadowolonych użytkowników. Szczerze? Nie jestem zaskoczony. W końcu Google dość znacząco przebudowało kwestię interakcji z samym urządzeniem, tym samym burząc wypracowane już wcześniej workflow pracy.

Dyskusja na temat tej zmiany pojawiła się już wcześniej, gdy zauważono ją w pierwszych wersjach testowych najnowszego systemu. Google zabrało wówczas głos mówiąc, że to celowe działanie i nie ma tam nic do naprawiania — tak ma być. Nie powiedzieli jednak dlaczego zdecydowali się na wprowadzenie takich zmian.