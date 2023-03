Podobnie jak co roku, developerzy, którzy pracują np. nad nakładkami do systemu Android bądź nad aplikacjami głęboko zintegrowanymi z systemem, otrzymali właśnie kolejne informacje o tym, jak będzie wyglądał najnowszy Android. Jakiś czas temu opisywaliśmy wam Androida 14 w pierwszej wersji developerskiej włącznie z wszystkimi jego funkcjami, więc naturalnie przyszła pora na wersję numer dwa. Oczywiście, zwykli użytkownicy nie mogą jej jeszcze zainstalować - to będzie wykonalne dopiero w przypadku wersji beta, która pojawi się za jakiś czas. Jednak nowa wersja deweloperska pozwala nam poznać większość nowości, które będą ważne z punktu widzenia twórców aplikacji i nakładek. Na co więc pozwoli nam nowy Android?

Android 14 - jeszcze więcej pozwoleń i nowe sterowanie... wirtualną lampką LED?

Android 14 kontynuuje drogę, którą wyznaczyli jego poprzednicy. Są to więc zmiany dotyczące głównie prywatności i zabezpieczenia użytkowników przed niepożądanym działaniem aplikacji firm trzecich. Android 14 pozwoli przede wszystkim ograniczyć to, co widzą aplikacje mające dostęp do galerii zdjęć. Jeżeli chcemy, będziemy mogli im udostępniać tylko konkretne zdjęcia czy foldery. Jednocześnie w systemie zostały dodane regionalne preferencje, mające unifikować to, jak niektóre aplikacje wyświetlają informację (np. możemy zaznaczyć, że chcemy, by początkiem tygodnia był poniedziałek).

Kolejnymi opcjami są te dotyczące personalizacji, a w szczególności - notyfikacji. W Androidzie 12 do systemu została dodana "wirtualna lampka LED", która wskazuje, że któraś z aplikacji korzysta z aparatu. Teraz użytkownicy i aplikacje będą mogły jej używać także do informowania o konkretnych rodzajach ważnych powiadomień. W przypadku smartfonów z dużym notchem jest to bardzo przydatne, ponieważ przy małej przestrzeni na powiadomienia duża część ikon może się nie wyświetlić. Oczywiście, powstaje pytanie, ile smartfonów z dużym notchem otrzyma tę aktualizację? (Od razu odpowiem - pewnie żaden).

Zmiany dotknęły też stronę wizualną samego Androida. Dostaniemy tu bowiem zupełnie nowe narzędzie nazwane "Emoji Lab Wallpaper Creator" w którym możemy tworzyć własne tapety (i co za tym idzie - motywy) do systemu Android. Jest to oczywiście dosyć prosty kreator, ale jestem zdania, że jeżeli komuś podoba się estetyka Androida i Material You, z pewnością będzie chciał się tą aplikacją pobawić.

Oczywiście najwięcej zmian ma mieć miejsce pod maską, gdzie zredukowanie liczby nieusuwalnych powiadomień i optymalizacja procesów działających w tle ma jeszcze mocniej poprawić działanie smartfonów na jednym ładowaniu. Oprócz tego wbudowany w system Credential Manager otrzymał usprawnienie, dzięki czemu teraz może przechowywać także passkey (klucze), czyli nowy standard logowania bezhasłowego.

Którą z nowości w Androidzie oceniacie najlepiej?