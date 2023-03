Li-Fi chce wspomóc WiFi

Prace nad nowym standardem komunikacji - Li-Fi 802.11bb trwają już od ponad dekady, ale nadal nie mamy finalnej specyfikacji tego interfejsu. Nie przeszkodziło to jednak pierwszym firmom pokazać możliwości tej technologii podczas targów Mobile World Congress w Barcelonie. Rozwiązanie to, podobnie jak niegdyś IrDA, korzysta z fal świetlnych, a dokładnie podczerwieni i podobnie jak w przypadku starego interfejsu, wymaga wizualnego kontaktu z odbiornikiem. Fale co prawda mogą odbijać się od ścian i wreszcie trafić od nadajnika do odbiornika, ale najlepsze efekty osiągamy gdy obie strony transferu "widzą się" nawzajem. Wtedy teoretycznie ma być możliwy transfer nawet z prędkością 9,6 Gbps, choć przedstawiciele firmy pureLiFi nie chcieli zdradzić dokładnych wartości jakie oferują ich produkty.

Li-Fi nie ma zresztą zamiaru konkurować z WiFi czy Bluetooth w kwestii prędkości. Twórcy tego rozwiązania stawiają na inne aspekty komunikacji, jak chociażby bezpieczeństwo. Z racji faktu, że Li-Fi wymaga widoczności obu stron podczas wymiany danych, łatwo można ograniczyć strumień danych do jednego pomieszczenia. Jest to więc rozwiązanie, które znacznie trudniej podsłuchać niż transfery w sieci WiFi, która bez problemu przenika ściany. Li-Fi może być też użyteczne wszędzie tam gdzie nagromadzenie dużej liczby sieci bezprzewodowych powoduje problemy owocujące niskimi transferami czy zrywaniem połączeń. Trudno mi teraz sobie wyobrazić scenariusze, gdzie technologia ta faktycznie może się w praktyce przydać, ale nie sądzę aby szybko pojawiła się w naszych domach.

PureLiFi ma już co prawda gotowe rozwiązania, jak chociażby Access Point z anteną LiFi, która wygląda nieco jak wypukłe lustro oraz miniaturowe anteny, które można zamontować w smartfonie, ale to nadal tylko teoria. Montaż takiej anteny w smartfonie z pewnością nie będzie łatwy ze względu na konieczność zapewnienia jej widoczności. Odpowiednim miejscem wydaje się np. wyspa na aparaty, która i tak jest wypukła i można w niej wypracować nieco przestrzeni. Nie wydaje mi się jednak aby rozwiązanie to miało zdobyć dużą popularność. Inną opcją jest integracja takiej anteny z zewnętrzną obudową smartfona, co zaprezentowano na stoisku podczas MWC. To rozwiązanie pozwala zintegrować antenę Li-Fi praktycznie z dowolnym urządzeniem.

Li-Fi pozostanie zapewne niszą, która może zostać zagospodarowana w pewnych specyficznych przypadkach. W 99% zastosowań łączność 5G, WiFi oraz Bluetooth, które oferują obecnie niemal wszystkie nowe smartfony, wydaje się wystarczająca.

źródło: Android Police