Google chce zunifikować logowanie do usługi Fitbit. Użytkownicy mają czas do 2025.

Google, jak wiemy, ma dziś w portfolio dwie linie smartzegarków. Jedną z nich jest Pixel Watch, który wyszedł nie tak dawno, a druga to uznana i ciesząca się dużą renomą na rynku marka Fitbit, którą gigant kupił jakiś czas temu. Przez dłuższą chwilę trwał więc pewien dualizm jeżeli chodzi o konta użytkowników. Część z nich korzystała ze swoich kont Fitbit, a część, przede wszystkim nowi użytkownicy, z kont Google.

Teraz Google będzie ujednolicało standard

Oczywiście nie jest tak, że w jedną noc wszyscy, którzy nie mają jeszcze konta Google, będą musieli je założyć, ale jeżeli będą chcieli używać swoich zegarków w najbliższej przyszłości, będą musieli to zrobić. Do 2025 roku bowiem zegarki będą działały tylko z kontem Google.

Jeżeli ktoś jednak chce dokonać przejścia na usługi Google wcześniej, będzie mógł zrobić to już tego lata, a zegarek go o tym poinformuje. Jak zapewnia Google - oprócz tego nic się nie zmieni. Użytkownicy dalej będą mogli korzystać z oddzielnej aplikacji Fitbit, a dane zbierane przez Fitbit nie są przekazywane do serwerów Google (i np. nie są wykorzystywane w przypadku Google Ads). Przejście na logowanie przez Google ma zapewnić "ważny krok w rozwoju i przynieść wiele pozytywnych zmian", choć w swoim poście na blogu Google nie precyzuje o jakie zmiany chodzi.

Nie jest jednak powiedziane, że tak zostanie. Po przejęciu przez Google aplikacja Fitbit straciła nieco funkcji, co bardzo zaniepokoiło konsumentów. Google jednak nie zdaje się chcieć wygaszać tej linii i marka Fitbit póki co będzie raczej działała równolegle z zegarkami Pixel Watch.