Google najpierw rozdało pieniądze za free, a potem jeszcze za to przerosiło. To się nazywa podejście do klienta.

Użytkownicy Google Pay mogą korzystać z programu partnerskiego, który w ramach akcji „rewards” dostarcza posiadaczom urządzeń z systemem Android różnego rodzaju casrhbacki, zniżki, czy bonusy pieniężne za zaproszenie znajomych. Przez dziwny błąd część osób otrzymała nawet tysiąc dolarów.

Zakupy na koszt Google

Na Reddicie zaczęły pojawiać się wątki zdziwionych użytkowników Google Pay, którzy odkryli nadmiarową ilość pieniędzy z cashbacków w programie Rewards. Środki znalazły się na kontach bez żadnych komunikatów czy zapowiedzi ze strony Google, wskazując na wewnętrzną usterkę. Sytuację potwierdza Mishaal Rahman, specjalista od Androida i niezależny dziennikarz – on także otrzymał nieoczekiwany zastrzyk pieniędzy za testowanie usługi i podjął się próby wyjaśnienia sprawy.

Okazało się, że Google zdeponowało środki na kontach użytkowników przez pomyłkę, co zostało później wyjaśnione w wiadomościach mailowych, przesłanych przez korporację do szczęśliwych wybrańców. Google przekazało, że problem został już rozwiązany, a firma stara się cofnąć transakcję. Co ciekawe jednak w momencie gdy odebranie środków nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, to użytkownik nie będzie miał się czym przejmować, bo pieniądze po prostu zostaną na jego koncie – wiecie, tak na koszt Google. Część użytkowników przewidziała sprawę i wypłaciła lub wydała środki od razu po zaksięgowaniu ich na koncie – w takim wypadku Google nie będzie podejmowało żadnych czynności.

Konta niektórych szczęściarzy zostały doładowane wielokrotnie, a kwoty wahały się od 10 do nawet 1000 dolarów. Jakby tego było mało, Google przeprosiło użytkowników za zamieszanie i „niedogodności” – choć myślę, że obdarowani nie czują się urażeni. I widzicie? Tak narzekacie na Google, a amerykański gigant jest szlachetny niczym Robin Hood ;)

