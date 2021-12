Wkurzają was ustawienia internetu w Android 12? Oto, jak je zmienić

Telefony które korzystają z czystej wersji systemu Android 12 straciły szybki dostęp do ustawień Wi-Fi i internetu komórkowego. Można go jednak przywrócić.

Już pół roku temu pisaliśmy wam o tym, że Android 12 inaczej rozwiązuje kwestie szybkich ustawień dot. sieci W-Fi i internetu mobilnego niż jego poprzednicy. Do tej pory w belce ściąganej z górnej części ekranu mieliśmy dostęp do dwóch ikon, odpowiedzialnych za połączenie internetowe - po jednej na każdy tryb połączenia. Ich wygaszenie odpowiadało za całkowite wygaszenie tego modułu. W Androidzie 12 natomiast mamy jeden panel nazwany "łączność z internetem" i dopiero w nim mamy rozróżnienie na Wi-Fi i dane komórkowe. Dodatkowy krok zdecydowanie nie pomaga szybko zarządzać telefonem, dlatego niektórzy z chęcią przywitaliby na powrót poprzednie ustawienia. Jak się okazuje, w Androidzie 12 jest taka możliwość.

Jak przywrócić dawny układ ustawień internetu w systemie Android 12?

Na rozwiązanie tego problemu wpadł były redaktor naczelny portalu XDA Developers. Jeżeli jednak będziecie chcieli go użyć, pamiętajcie, że robicie to na własną odpowiedzialność.

W przypadku Mishaala pozwoliło to zrobić częściowy rollback do wersji rozwijanego menu, w którym dane komórkowe i wi0fi stanowią oddzielne ustawienia.

Oczywiście - jak najbardziej możliwa jest sytuacja w której w waszym Androidzie 12 taki problem nie występuje/nie wystąpi, ponieważ producent waszego urządzenia i jego nakładka domyślnie rozdzieliła dane komórkowe i Wi-Fi. Tak jest m.in. w aktualizacji OneUI 4.0 u Samsunga. Dlatego też wspomniane rozwiązanie jest dla tych urządzeń, których nakładki zmieniają relatywnie niewiele w samym systemie (oprócz Pixela mogą to być Nokie i Motorole) oraz, prawdopodobnie dla osób, które lubią bawić się custom ROMami i które zainstalowały na swoim urządzeniu czystego Androida. Jestem ciekawy, jak na taki odzew społeczności zareaguje Google. Jest to dosyć podobna sytuacja do Apple - tam ikona Bluetooth i Wi-Fi w ustawieniach nie wyłączała modułu, a tylko rozłączała ze sparowanym urządzeniem. Miejmy nadzieję, że Google będzie bardziej otwarte na zmiany i przywróci podręczne menu do jego oryginalnego kształtu.