Android 12 jeszcze nie wyszedł, a już ma następcę. Duże zmiany w 12.1

Jak co roku, wyjście kolejnego Androida to duże wydarzenie w świecie smartfonów. Wersja 12 jest bardzo ważna, ponieważ stanowi jedną z największych zmian w wyglądzie stockowego systemu. Oprócz tego Google zapewnia, że nowy Android będzie też bardziej bezpieczny i prywatny, choć te zapewnienia od Google warto brać z drobnym przymrużeniem oka. Oczywiście, w tym miejscu pojawiają się także żarty o tym, jak mało urządzeń zyska dostęp do nowego systemu i chociażby Google stawało na rzęstach, to dla większości z 3 miliardów osób, które posiadają telefon z Androidem jedyną szansą na zobaczenie Androida 12 będzie kupno nowego urządzenia. Jednym z takich telefonów będzie Google Pixel 6, który zadebiutuje wraz z nowym systemem. Jednak obok niego Google planuje jeszcze jedną nowość.

Android 12.1 oficjalnie potwierdza istnienie składaka od Google?

Od dłuższego czasu mówiło się o tym, że Google zamierza wypuścić składany smartfon. Projekt nazywa się Jumbojack i najnowsze zmiany w Androidzie pokazują, że Google naprawdę poważnie myśli o rozwoju tej klasy smartfonów. Android 12.1 wnosi bowiem niesamowicie dużo zmian w kontekście obsługi ekranu o proporcjach bliższych 3:4. Przede wszystkim, w tej wersji podstawowe elementy systemowe otrzymały natywne wsparcie do wyświetlania się na podzielonym ekranie, jeżeli tylko wykryją, że mają taką możliwość. Znacznie poprawia to produktywność, co zapewne przyznają użytkownicy Galaxy Foldów.

Zmianie uległy także takie elementy jak widok zablokowanego ekranu oraz panel ustawień, który teraz może wyświetlać po jednej stronie główną listę ustawień, a po drugiej - menu z konkretnej kategorii.

Oprócz tego specjaliści z XDA Developers odkryli szereg innych elementów systemu, które nie są jeszcze dopracowane, ale których działanie może znacznie poprawić wygodę korzystania z urządzenia, m.in. otwieranie aplikacji z powiadomień od razu w trybie dzielonego ekranu. Powstaje pytanie - dlaczego Google nagle wykazało tak duże zainteresowanie składakami. Jak dla mnie jest to mocny argument za tym, że już niedługo zobaczymy składane urządzenie od giganta. Być może nie będzie miało wyginanego ekranu (bardziej prawdopodobne że mówimy o smartfonie pokroju Surface Duo), jednak poszlaki dotyczące istnienia urządzenia zostały znalezione w dokumentacji Androida 12.1. Odnosi się ona do tajemniczego urządzenia testowego o pseudonimie Jumbojack, zamiennie z "Pixel". Co więcej, mówi się, że testowano je w pozycjach "zamknięta", "otwata", "półotwarta" czy "wywrócona" (flipped).

Patrząc na to, że dużo funkcji w Androidzie 12.1 wymaga jeszcze pracy nie warto spodziewać się jego wyjścia w tym roku. Niemniej - myślę, że natywne wsparcie dla takich funkcji składakach od Google'a mogłoby zachęcić większą liczbę producentów do spróbowania tego konceptu.